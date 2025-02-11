Chp'li Başkanlar: 31 Mart 2024'ten Bu Yana Cezalandırılan, Zulmedilen Biz Değil, Bizzat Milletimizdir

CHP'li belediyelere yönelik bu sabah başlatılan yeni şafak operasyonuyla ilgili soruşturma devam ederken, 31 Mart'ta seçilen başkanların çoğu sosyal medyadan tepki gösterdi. Ortak paylaşımda, "CHP milletimizin iradesidir! Millet yenilmez! 31 Mart 2024'ten bu yana cezalandırılan, zulmedilen biz değil, bizzat milletimizdir." denildi.

(İSTANBUL) CHP'li belediyelere yönelik bu sabah başlatılan yeni şafak operasyonuyla ilgili soruşturma devam ederken, 31 Mart'ta seçilen başkanların çoğu sosyal medyadan tepki gösterdi. Ortak paylaşımda, "CHP milletimizin iradesidir! Millet yenilmez! 31 Mart 2024'ten bu yana cezalandırılan, zulmedilen biz değil, bizzat milletimizdir." denildi.

Sabah 06.00 sıralarında başlayan operasyonda Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, AK Parti yönetimindeki Fatih Belediyesi ile CHP'li başkanların yönetimindeki Üsküdar, Sancaktepe, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu Belediye Meclislerinden birer üye ile bir sivil kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlarla ilgili işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde devam ederken, CHP'li başkanlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

"Daima birlikteyiz, milletimizin hizmetindeyiz"

Aralarında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu başkanların ortak paylaşımı şöyle:

"CHP milletimizin iradesidir! Millet yenilmez! 31 Mart 2024'ten bu yana cezalandırılan, zulmedilen biz değil, bizzat milletimizdir.

Tüm hukuksuzluklara, baskılara, engellemelere rağmen Türkiye İttifakını birlikte kurduğumuz emeklimizin, emekçimizin, gençlerimizin ve çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Aday olmalarının önünde hiçbir engel olmayan tüm arkadaşlarımız milletin helal oylarıyla seçilmiştir. Daima birlikteyiz, milletimizin hizmetindeyiz."

Anka Haber Ajansı