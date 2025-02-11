Chp'li Başkanlar: 31 Mart 2024'ten Bu Yana Cezalandırılan, Zulmedilen Biz Değil, Bizzat Milletimizdir

Chp'li Başkanlar: 31 Mart 2024'ten Bu Yana Cezalandırılan, Zulmedilen Biz Değil, Bizzat Milletimizdir

CHP'li belediyelere yönelik bu sabah başlatılan yeni şafak operasyonuyla ilgili soruşturma devam ederken, 31 Mart'ta seçilen başkanların çoğu sosyal medyadan tepki gösterdi. Ortak paylaşımda, "CHP milletimizin iradesidir! Millet yenilmez! 31 Mart 2024'ten bu yana cezalandırılan, zulmedilen biz değil, bizzat milletimizdir." denildi.

(İSTANBUL) CHP'li belediyelere yönelik bu sabah başlatılan yeni şafak operasyonuyla ilgili soruşturma devam ederken, 31 Mart'ta seçilen başkanların çoğu sosyal medyadan tepki gösterdi. Ortak paylaşımda, "CHP milletimizin iradesidir! Millet yenilmez! 31 Mart 2024'ten bu yana cezalandırılan, zulmedilen biz değil, bizzat milletimizdir." denildi.

Sabah 06.00 sıralarında başlayan operasyonda Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, AK Parti yönetimindeki Fatih Belediyesi ile CHP'li başkanların yönetimindeki Üsküdar, Sancaktepe, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu Belediye Meclislerinden birer üye ile bir sivil kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlarla ilgili işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde devam ederken, CHP'li başkanlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

"Daima birlikteyiz, milletimizin hizmetindeyiz"

Aralarında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu başkanların ortak paylaşımı şöyle:

"CHP milletimizin iradesidir! Millet yenilmez! 31 Mart 2024'ten bu yana cezalandırılan, zulmedilen biz değil, bizzat milletimizdir.

Tüm hukuksuzluklara, baskılara, engellemelere rağmen Türkiye İttifakını birlikte kurduğumuz emeklimizin, emekçimizin, gençlerimizin ve çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Aday olmalarının önünde hiçbir engel olmayan tüm arkadaşlarımız milletin helal oylarıyla seçilmiştir. Daima birlikteyiz, milletimizin hizmetindeyiz."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp Genel Başkanı Özgür Özel Ahmet Türk’ü Ziyaret Etti
Chp Genel Başkanı Özgür Özel Ahmet Türk’ü Ziyaret Etti
Chp'li Gökan Zeybek: Adaletin Tam Olarak Tesis Edilmesi Şarttır, Karanlık Gidecek Gezi Kalacak
Chp'li Gökan Zeybek: Adaletin Tam Olarak Tesis Edilmesi Şarttır, Karanlık Gidecek Gezi Kalacak
Tbmm Genel Kurulu... Suat Özçağdaş: "Türkiye'de Tamamen Çökmüş Bir Sosyal Hizmet Sorunu Var"
Tbmm Genel Kurulu... Suat Özçağdaş: "Türkiye'de Tamamen Çökmüş Bir Sosyal Hizmet Sorunu Var"
Chp’li Karasu Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ndeki Kablo Hırsızlığını Duyurdu
Chp’li Karasu Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ndeki Kablo Hırsızlığını Duyurdu
Chp Genel Başkan Yardımcısı Gökçen: "Bu Kararların Hiçbirinde Hukukun Zerresini Görmek Mümkün Değil"
Chp Genel Başkan Yardımcısı Gökçen: "Bu Kararların Hiçbirinde Hukukun Zerresini Görmek Mümkün Değil"
Özgür Özel: “İktidar Ve Aparatları Bilsin Ki Gençlerimizin Bileği Çeliktendir, Bükülmeyecek
Özgür Özel: “İktidar Ve Aparatları Bilsin Ki Gençlerimizin Bileği Çeliktendir, Bükülmeyecek
Tbmm Genel Kurulu... Chp'li Başarır: "Niye Hep Sabah 6'da Bizim Kapılarımız Çalınıyor? Utanç Duyuyorum"
Tbmm Genel Kurulu... Chp'li Başarır: "Niye Hep Sabah 6'da Bizim Kapılarımız Çalınıyor? Utanç Duyuyorum"