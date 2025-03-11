Chp’li Bekir Başevirgen: “4 Bin Liralık İkramiyeyle Emekliye Bayram Da Hayal Oldu”

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Emeklilerin 4 bin liralık ikramiyeyle bayramda torunlarına harçlık vermesi, memleketine gitmesi, gelecek misafirleri için ikramlık alabilmesi hayalin de ötesine geçti. Emekliye bayram da hayal oldu” dedi.

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Emeklilerin 4 bin liralık ikramiyeyle bayramda torunlarına harçlık vermesi, memleketine gitmesi, gelecek misafirleri için ikramlık alabilmesi hayalin de ötesine geçti. Emekliye bayram da hayal oldu” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti tarafından, emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesi için Meclis’e sunulan kanun teklifini eleştirdi.

Sadece bin lira artacak ikramiyenin emeklilerin hiçbir yarasını sarmayacağını belirten Başevirgen, şunları kaydetti:

“Saray sadece ocak ayında 44 bin 820 emeklinin bayram ikramiyesini harcadı”

Ekonomik krizin her geçen gün daha da derinleştiğini, enflasyon ve gelen zamların vatandaşı nefes alamaz noktaya getirdiğini, çalışanların durumu böyleyken, yıllarca çalışıp üreterek ülke ekonomisine destek olan emeklilerin durumunun ise daha vahim olduğunu ifade eden Başevirgen, şunları kaydetti:

"Saray bu yıl ocak ayında 1 milyar 779 milyon 281 bin lira harcama yaptı. Saray sadece Ocak ayındaki harcamalarıyla en düşük emekli maaşı alan 124 bin 354 emeklinin maaşı, 444 bin 820 emeklinin bayram ikramiyesi kadar harcama yaptı. Bayram ikramiyesi 2018’de asgari ücretin yüzde 62.5’i olarak başlamıştı, 2025’de asgari ücretin yüzde 18’i oldu. 14 bin 469 liralık maaşla açlığa mahkum edilen emeklinin tüm umutları ikramiyeydi ancak iktidar 4 bin lirayı reva görerek emeklinin aklıyla dalga geçmeyi tercih etti. AKP’nin ekonomi politikaları artık hiçbir vicdana sığmıyor.

Ramazan ayına yoksul bir şekilde giren emeklileri buruk bir bayram bekliyor. 4 bin liralık ikramiyeyle emekli nasıl torununa harçlık versin, nasıl ikramlık tatlı, şeker alabilsin? En düşük baklavanın kilogram fiyatı 550 lirayı buldu. En düşük ikramlık şekerin kilogram fiyatıysa 250 liradan başlıyor. Emekliler yaşam mücadelesi verirken bayramda torunlarına harçlık vermesi, memleketine gitmesi, gelecek misafirleri için ikramlık alabilmesi hayalin de ötesine geçti. Emekliye bayram hayal oldu. Emekli bayramı geçti, artık karnını doyurabilmenin derdine düştü. İktidara çağrımızdır. Yaptığınız yanlıştan bir an önce dönün en düşük emekli maaşını en azından asgari ücret düzeyine çıkarın, bayram ikramiyesi de bir asgari ücret tutarına yükseltin.”

Anka Haber Ajansı