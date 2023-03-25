Chp’li Belediye Başkanları, Ankara’da… Seyit Torun: "Bugün Tek Gündemle Toplandık; Seçim"

Türkiye'nin dört bir yanından gelen CHP'li büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları, bugün Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Ankara'da toplandı. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, ANKA'ya; "Bugün 14 Mayıs Seçimleri öncesi son toplantımızı yapıyoruz. İnşallah 14 Mayıs’tan sonra iktidarın belediyeleri olarak ve Millet İttifakı’nın belediyeleri olarak, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere toplantılarımızı gerçekleştir

Haber: EMRE SERCAN İKE / Kamera: FURKAN ERDEM

Türkiye'nin dört bir yanından gelen CHP'li büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları, bugün Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Ankara'da toplandı. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, ANKA'ya; "Bugün 14 Mayıs Seçimleri öncesi son toplantımızı yapıyoruz. İnşallah 14 Mayıs’tan sonra iktidarın belediyeleri olarak ve Millet İttifakı’nın belediyeleri olarak, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. Bugün tek gündemle toplandık; seçim" değerlendirmesini yaptı.

CHP'li Belediye Başkanları, bugün Ankara’da; Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bir araya geldi.

"İNŞALLAH 14 MAYIS’TAN SONRA İKTİDARIN BELEDİYELERİ OLARAK TOPLANTILARIMIZI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

Torun, toplantının gündemine üzerine, "Bugün 14 Mayıs Seçimleri öncesi son toplantımızı yapıyoruz. İnşallah 14 Mayıs’tan sonra iktidarın belediyeleri olarak ve Millet İttifakı’nın belediyeleri olarak, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. Bugün tek gündemle toplandık; seçim. Burada Genel Başkan Yardımcımız Onursal Adıgüzel, seçim güvenliğiyle ilgili belli açıklamalarda bulundu. Ardından da öğleden sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı adaylarımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş konuşacaklar. Son olarak da Cumhurbaşkanı adayımız, Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarımıza seslenecek" dedi.

"AMACIMIZ BURADA SEÇİM STARTINI VERMEK"

Toplantının amacına ilişkin Torun, "Amacımız burada seçim startını vermek, belediye başkanlarımızla birlikte artık kampanya sürecini başlatmak. Tüm süreci sahada, her yerde vatandaşlarımıza ulaşmak. İçinde bulunduğumuz bu olumsuzluğu gidermek için 14 Mayıs’ta iktidara gelmek için çalışmalar yapmak" açıklamasını yaptı.

"OY KULLANMALARINA NASIL DESTEK OLABİLİRİZ BUNLARI DA DEĞERLENDİRDİK"

Deprem bölgesindeki seçmen yurttaşların oy kullanmalarına ilişkin çalışmaların olduğunu ifade eden Torun, “Genel Başkan Yardımcımız Onursal Adıgüzel, bir değerlendirme yaptı. Biz de arkadaşlarımızı bu konuda bilgilendirdik. Önce listeler karşılaştırılacak. Tabi ki bir kısmı kayıtlarını bulunduğu yerlerde aldılar, almayan arkadaşlarımız depremzedeler için de vatandaşlarımız için de onları nasıl taşıyabiliriz, oy kullanmalarına nasıl destek olabiliriz bunları da değerlendirdik” dedi.

Anka Haber Ajansı