Chp’li Belediye Başkanları, Ankara’da… Seyit Torun: “Yerelde Başardık, Genelde De Başaracağız”

Türkiye'nin dört bir yanından gelen CHP'li büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları, bugün Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Ankara'da toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun; “Yerelden genele köprüyü kuracağız. Yerelde başardık, genelde de başaracağız. ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır’ dedik ve seçim çalışmalarını Türkiye geneline yayacak şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen CHP'li büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları, bugün Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Ankara'da toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun; “Yerelden genele köprüyü kuracağız. Yerelde başardık, genelde de başaracağız. ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır’ dedik ve seçim çalışmalarını Türkiye geneline yayacak şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

CHP'li Belediye Başkanları, bugün Ankara’da; Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, toplantı devam ederken gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Tek gündemli bir toplantımız var. Burada bütün belediye başkanlarımız ile birlikte; Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı adayımızın başkanlığında, seçim startını vermiş olacağız. Benim konuşmam ile başladı. Ardından Onursal Adıgüzel, Genel Başkan Yardımcımız, seçim güvenliği ile ilgili bilgilendirme yaptı. Öğleden sonra da; Cumhurbaşkanı Yardımcılarımız Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın konuşmaları olacak. Ardından da Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarımıza konuşacak.

Buradan seçim sürecinde neler yapmamız gerektiğini, hep birlikte nasıl mücadele vermemiz gerektiğini ifade edeceğiz. 2019’da çok önemli bir başarıya imza attık, yerel seçimlerde, 31 Mart’ta. Her türlü iftiralara, kara propagandaya karşı mücadele ettik ve seçimi kazandık. Seçimi kazandıktan sonra da belediye başkanlarımız, kendilerine atılan o iftiralara, karalamalara rağmen olağanüstü işler başardılar. O iftiraların hepsini boşa çıkardılar: Yardımlarını artırdılar, vatandaşımızı kucakladılar, hiçbirini ayrıştırmadılar. Gerçekten olağanüstü başarıları, bize de yansıdı.

İnşallah yerelden genele bu köprüyü kuracağız. Yerelde başardık, genelde de başaracağız. Bunun motivasyonu ile belediye başkanlarımız o özgüven ile birlikte kendi bölgelerine dönecekler. Ayrıca başka bölgelerde de çalışmalarını sürdürecekler, sadece kendi seçim bölgelerinde değil. Örneğin çalıştaylar yaptık, orada dostluklar edindiler, tekrar oralara gidecekler. Kendilerine yakın hissettikleri, bildikleri bölgelere gidecekler. ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır’ dedik ve o seçim çalışmalarını bütün Türkiye geneline yayacak şekilde mücadelemizi örgütlerimizle birlikte, belediye başkanlarımızla birlikte topyekun sürdürmüş olacağız.”

Anka Haber Ajansı