Chp'li Belediye Başkanları, Bandırma'da Düzenlenen Akşam Yemeğinde Bir Araya Geldi

Chp'li Belediye Başkanları, Bandırma'da Düzenlenen Akşam Yemeğinde Bir Araya Geldi

CHP'li belediye başkanları ve parti yöneticileri, Bandırma'da düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Bandırma’mızda dayanışmayı büyütüyor, halkçı yerel yönetim anlayışımızı birlikte güçlendiriyoruz" dedi.

(BALIKESİR)- CHP'li belediye başkanları ve parti yöneticileri, Bandırma'da düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Bandırma’mızda dayanışmayı büyütüyor, halkçı yerel yönetim anlayışımızı birlikte güçlendiriyoruz" dedi.

Nüfusu 100 bini aşan Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları ve CHP Genel Merkez yöneticileri, Grand Asya Otel’de düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

Yoğun katılımın gerçekleştiği organizasyonda, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, “Bandırma’mızda dayanışmayı büyütüyor, halkçı yerel yönetim anlayışımızı birlikte güçlendiriyoruz. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yemekte ayrıca yerel yönetimlerin güncel sorunları, çözüm önerileri ve ortak projeler de masaya yatırıldı. CHP'li belediyeler arasında iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan buluşmaların devam edeceği bildirildi.

Anka Haber Ajansı

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