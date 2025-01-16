Chp'li Belediye Başkanları Beşiktaş'ta... Melek Mızrak Subaşı: "Hak, Hukuk Adalet Demeye Devam Edeceğiz"

Chp'li Belediye Başkanları Beşiktaş'ta... Melek Mızrak Subaşı: "Hak, Hukuk Adalet Demeye Devam Edeceğiz"

CHP'li belediye başkanları Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına tepki göstermek ve Akpolat'a destek olmak için İstanbul'a geldi. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Beşiktaş Belediyesi önünde konuştu. Subaşı, CHP'li belediyelerin iktidar baskısı ile mücadele ettiğini vurguladı.

(İSTANBUL) - CHP'li belediye başkanları Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına tepki göstermek ve Akpolat'a destek olmak için İstanbul'a geldi. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP'li belediyelerin iktidar baskısı ile mücadele ettiğini vurguladı.

İstanbul'da gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a destek için çok sayıda CHP'li belediye başkanı İstanbul'a geldi. Beşiktaş Belediyesi önünde ANKA Haber Ajansı'na konuşan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, şunları kaydetti:

"Tabi ki her birimiz zor bir dönemde belediye başkanlığı yapıyoruz. Hem SGK borçlarıyla hem çeşitli baskılarla maalesef baş başayız. Bunlarla mücadele ediyoruz. Bugün Beşiktaş'tayız. Belediye başkanımızın bir şafak operasyonuyla alınmasından dolayı buradayız. Hak, hukuk adalet demeye devam edeceğiz."

Anka Haber Ajansı

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