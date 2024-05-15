Chp'li Belediye Başkanları Yarın Özgür Özel'in Başkanlığında Parti Genel Merkezinde Toplanıyor

Haber: İLEYDA ÖZMEN / Kamera: DURSUN ALKAYA

(ANKARA) - CHP'li 21 ilin belediye başkanları yarın parti genel merkezinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında toplanacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, toplantıda, Genel Başkan Özgür Özel'in son zamanlarda açıkladığı belediyeleri ilgilendiren konuların görüşüleceğini, ayrıca geçmişte görev yapmış belediye başkanlarının yeni seçilenlere tecrübelerini aktaracağını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında 21 il belediye başkanlarıyla yarın saat 10.00'da parti genel merkezinde toplantı düzenlecek. CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, toplantıya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Biliyorsunuz Türkiye'de 30 tane büyükşehir belediyesinin dışında 51 tane de il belediyemiz var. Bunların 21 tanesinin belediye başkanlığını da CHP'nin adayları kazandı. Biz yarın 21 il belediye başkanımızla Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında bir toplantı gerçekleştireceğiz. Uzun soluklu bir toplantı olacak. Pek çok konu başlığı bu toplantıda görüşülecek. Bunlardan önemli saydığımız konu başlıklarından bir tanesi de geçmişte bu görevi yapmış olan belediye başkanlarımızın, yeni seçilen arkadaşlara bir deneyim aktarımı, tecrübe aktarımı ile ilgili bir çalışması olacak. Onun ötesinde Sayın Genel Başkanımızın son zamanlarda açıklamış olduğu, belediyelerimizi ilgilendiren yerel yönetimlerde CHP'nin önümüzdeki sürece ilişkin pek çok konu başlığını açacağız. Yine belediye başkanlarımız kendilerine ayrılan süre içinde de illeriyle ilgili konuları da gündeme getirecekler.

Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede konu başlıklarından bir tanesi yerel yönetimlerin borçlar meselesi vardı. Bakanlıklarda ve Cumhurbaşkanlığı'nda Stratejik Planlama Başkanlığında, Bütçe Başkanlığında bekleyen yatırım programları vardı. Bütün bunlara ilişkin de bir güncelleme yapacağız ve yarın da zaten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'yla da bir görüşmemiz olacak. Bu görüşme öncesinde de belediye başkanlarımızın kendilerini illerini ilgilendiren, kendi illerindeki yatırımları, projeleri başlamış ya da başlayacak olan projeyle ilgili konularda da bir görüş alışverişinde bulunacağız."

"NEPOTİZM ÇAĞRIŞIMI YAPACAK ATAMALAR GERÇEKLEŞMİYOR"

Zeybek, belediyelerdeki akraba atamalarına ilişkin de şöyle konuştu:

"Bu konuyla ilgili Sayın Genel Başkanımız zaten çerçeveyi çok açık biçimiyle belirledi. Belediye başkanlarımız ve bizim açımızdan açıklanmaya mahal yeni bir durum kalmamıştır. Her şey son derece açık bir biçimde süreç yönetimi devam etmektedir. Bu konuda ilgili belediyeler yapacakları atamayla ilgili zaten Genel Merkezden görüş alıyorlar. Biz de nepotizm çağrışımı yapacak olan kimi atamaların yapılmaması konusunda fikrimizi beyan ediyoruz. O atamalar da gerçekleşmiyor. O nedenle bazen bir girişim olduğunda bunu gerçekleşmiş gibi de düşünmemek gerekir."

"YARIN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANIYLA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Zeybek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yarın yapacakları görüşmeye ilişkin de şunları anlattı:

"Biz belediyelerimizin halihazırda bize iletmiş oldukları pek çok konu başlığını Sayın Bakana ileteceğiz. Yine önümüzdeki sürece ilişkin onların da görüş ve düşüncelerini de alıp, sonuçta biz hepimiz bu yeni dönemde dört yıllık seçimsiz dönemde onlar merkezi hükümette biz yerel yönetimlerde halkın vermiş olduğu oyların sonucunda birbirimizle iletişim halinde olarak süreçleri yöneteceğiz. Halkın temel sorunlarına çözüm bulmaya çalışacağız. Biliyorsunuz Türkiye'de çok ciddi bir iklim krizi sonrasında içme suyuna erişim problemi yaşanıyor. Anadolu'nun pek çok coğrafyasında yaz aylarında kuraklık arkasından su kesintileri meydana geliyor. Buralarla ilgili de Devlet Su İşlerinin baraj yapma, belediyelerin de suyu halka ulaştırma gibi birbiriyle entegre çalışmaları gerekiyor. Bu konularla ilgili özellikle de bazı belediyelerimizin bize ilettiği sıkıntılar var. Bunlar da gündeme gelecektir. Geçmiş dönemde çok ciddi biçimde borçlanmış belediyeleri devraldık. Bu belediyelerimizin yeni dönemde alacakları İller Bankası payından bu kesinti oranlarının arttırılmasıyla ilişkin ciddi sıkıntılar oluşmaya başladı. Yani personel maaşlarını bile ödeyemez noktaya gelen belediyelerimizin olduğunu, sadece CHP'li belediyeler için söylemiyorum, bütün bunlarla ilgili yeni dönemi nasıl yöneteceğimiz konusunda da görüşlerimizi aktaracağız."

"TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ'NDE CHP'NİN YÜKSEK ORANDA EKSERİYETİ VAR"

Türkiye Belediyeler Birliği seçimi konusuna da değinen Zeybek, bütün il belediyelerinin ayın 23'üne kadar seçim yaparak o ilin milletvekili sayısı kadar delegeyi bildireceğini anlattı. Zeybek, şöyle konuştu:

"Türkiye Belediyeler Birliği'nin doğal üyesi 867 tane üyesi var, bunun 600 tanesi illerin yaptığı seçimlerden gelecek. Mesela İstanbul milletvekili sayısı 98 ise 98 gelecek. Ankara 36 ise 36, İzmir 28, Tunceli de bir delegesini seçip gönderecek. Bunlarla ilgili en geç bir hafta içinde bu seçimleri tamamlamaları gerekiyor. Ben illerin seçimlerini yapıp, delegelerini belirledikten sonra Ankara'da oluşacak olan yeni delege yapılanmasıyla birlikte bu yönetim yapılanmasının birlik başkanının, encümen üyelerinin, komisyonların şekilleneceğini düşünüyorum. Tabii burada CHP'li belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri ağırlıklı olarak Türkiye'de baktığımız zaman en büyük belediyelerin büyük bir çoğunluğunu CHP kazandığı için Türkiye Belediyeler Birliği'nde de CHP'nin yüksek oranda bir ekseriyeti var. Ama biz geçmiş dönemlerde yapıldığı biçimiyle tek başımıza bunu belirleme gücümüz olsa dahi bir halkın verdiği iradeyi dikkate alarak çoğunluk esasına göre değil nispi temsil sistemine göre bir yönetim yapılanmasının doğru olduğunu düşünüyoruz. Bütün bunlar ayın 23'ünden sonra Türkiye Belediyeler Birliğine bildirilecek olan illerin delege sayısıyla, doğal delegelerin toplamı netleştikten sonra konuşulacaktır."

Anka Haber Ajansı