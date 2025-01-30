Chp'li Belediye Başkanlarından Tanju Özcan'a Destek

CHP’li 10 belediye başkanı, Bolu Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili Bolu Belediyesi önünde Başkan Tanju Özcan’a destek açıklaması yaptı.

(GİRESUN)- CHP’li 10 belediye başkanı, Bolu Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili Bolu Belediyesi önünde Başkan Tanju Özcan’a destek açıklaması yaptı.

CHP’li Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ve Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Bolu Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili Bolu Belediyesi önünde açıklama yaptı. Açıklamaya Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da katıldı. Belediye başkanları, Özcan’a destek verdi.

Başkanlar, faciada hayatını kaybeden yurttaşlara rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, bu mücadelede sonuna kadar Tanju Özcan’ın yanında olduklarını belirtti.

"Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları olarak başkanımız Tanju Özcan’ın yanındayız"

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ise "Bugün Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile tam bir dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için ve Bolu’ya başsağlığı dilemek için buradayız. Yaşanan durum aynı zamanda tüm ülkemizin büyük bir acısı. Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları olarak başkanımız Tanju Özcan’ın yanındayız" dedi.

Anka Haber Ajansı