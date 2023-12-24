Chp’li Belediyeler, 12 Askerin Şehit Olması Nedeniyle Kültür-sanat Etkinliklerini 3 Gün Süreyle Erteledi

Chp’li Belediyeler, 12 Askerin Şehit Olması Nedeniyle Kültür-sanat Etkinliklerini 3 Gün Süreyle Erteledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatı üzerine CHP’li belediyeler, Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 12 askerin şehit olması nedeniyle, kutlama ve konser gibi etkinlikleri üç gün süreyle erteledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatı üzerine CHP’li belediyeler, Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 12 askerin şehit olması nedeniyle, kutlama ve konser gibi etkinlikleri üç gün süreyle erteledi.

Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 12 askerin şehit olması nedeniyle; CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimat verdiği ve CHP’li belediyelerde üç gün boyunca kutlama, konser gibi etkinlikler düzenlenmeyeceği bildirildi.

CHP’den yapılan açıklamada; Özel’in talimatı üzerine, CHP’li belediyelere CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in imzasıyla yazı gönderildiği belirtildi. Gönderilen yazıda, "Terörle mücadele kapsamında 12 evladımız şehit olmuştur. Bu nedenle önceden planlamış olduğunuz kutlama, konser, kültür, sanat etkinlikleri gibi organizasyonlarınızı üç gün süreyle ertelemenizi rica eder, tüm halkımıza başsağlığı dilerim” ifadeleri yer aldı.

Anka Haber Ajansı

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