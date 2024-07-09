Chp’li Belediyelerden Orman Yangıları Ve Çevre Felaketlerine Karşı İşbirliği Toplantısı

Chp’li Belediyelerden Orman Yangıları Ve Çevre Felaketlerine Karşı İşbirliği Toplantısı

Cumhuriyet Halk Partili 14 Büyükşehir Belediyesi'nden temsilciler orman yangınları ve çevre felaketleri konulu toplantıda afet durumlarında işbirliği ve dayanışma yöntemlerini geliştirme üzerine görüşecek.

(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partili 14 Büyükşehir Belediyesi'nden temsilciler orman yangınları ve çevre felaketleri konulu toplantıda afet durumlarında işbirliği ve dayanışma yöntemlerini geliştirme üzerine görüşecek.

Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyelerinin genel sekreter yardımcılarının, itfaiye ve afet işleri daire başkanlarının, afet durumlarında ve sonrasında gerekli iş birliği ve dayanışmanın daha güçlü sağlanabilmesine yönelik yöntemleri tartışmak üzere bir araya geleceği toplantı yarın (10 Temmuz 2024 Çarşamba) gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP PM Üyesi Baran Bozoğlu’nun başkanlığında yapılacak koordinasyon toplantısı, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde saat 11.00'de, Yüreğir Kültür Merkezi'nde başlayacak.

Toplantının açılış konuşmalarını Gökan Zeybek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yapacak.

Anka Haber Ajansı

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