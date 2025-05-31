Chp'li Belediyelere Yeni Operasyon... Gökan Zeybek: "Halkın İradesini Teslim Etmeyeceğiz"

Chp'li Belediyelere Yeni Operasyon... Gökan Zeybek: "Halkın İradesini Teslim Etmeyeceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin, "Seçilmiş belediye başkanlarımız ve yöneticilerimiz, siyasi intikam mekanizmasının yeni hedefi oldu" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin, "Seçilmiş belediye başkanlarımız ve yöneticilerimiz, siyasi intikam mekanizmasının yeni hedefi oldu" ifadesini kullandı.

Zeybek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının CHP'li belediyelere yönelik dört ayrı soruşturma kapsamında başlattığı operasyona sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Zeybek, şunları kaydetti:

"Halkın iradesini teslim etmeyeceğiz. Seçilmiş belediye başkanlarımız ve yöneticilerimiz, siyasi intikam mekanizmasının yeni hedefi oldu. Zorbalık kazanmayacak. Halkın iradesine, sandığa ve demokrasiye karşı yapılmış organize saldırılar, kumpaslar bozulacak. Tüm belediye başkanlarımız ve yöneticilerimizle dayanışma içindeyiz. Adaleti mutlaka sağlayacağız."

Anka Haber Ajansı

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