Chp'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Evi Basılarak Gözaltına Alındı

Chp'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Evi Basılarak Gözaltına Alındı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabaha karşı saat 04.00'te evi basılarak gözaltına alınan Belediye Başkanı Köseler'in, "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında soruşturulduğu bildirildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Yeri yurdu belli, çağırıldığında ifade verecek, 65 yaşında bir Belediye Başkanına yapılan bu muamele zulüm zincirinin son halkasıdır" dedi.

(İSTANBUL) - Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabaha karşı saat 04.00'te evi basılarak gözaltına alınan Belediye Başkanı Köseler'in, "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında soruşturulduğu bildirildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Yeri yurdu belli, çağırıldığında ifade verecek, 65 yaşında bir Belediye Başkanına yapılan bu muamele zulüm zincirinin son halkasıdır" dedi.

Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in, ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yürüyen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Köseler'in saat 04.00'te evi basılarak gözaltına alındığını duyurdu.

Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Başkanımızın yanındayız. Avukatlarımız ve örgütümüzle süreci takip ediyoruz" dedi.

"Zaman ayarlı operasyon"

CHP İl Başkanı, Beykoz Belediye Başkanı Köseler'e yönelik operasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da bugün yapacağı Cumhurbaşkanı adaylığı toplantısını hatırlatarak "zaman ayarlı operasyon" olarak niteledi.

Çelik tepkisini şu cümlelerle gösterdi.

"Yeri yurdu belli, çağırıldığında ifade verecek, 65 yaşında bir Belediye Başkanına yapılan bu muamele zulüm zincirinin son halkasıdır. Başkanımızın yanındayız. Avukatlarımız ve örgütümüzle süreci takip ediyoruz.

Ekrem Başkanımızın Ankara'da tarihi bir konuşma yapacağı günde gece yarısı yapılan "zaman ayarlı" operasyon, yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmeye çalışanların çaresizliğinden başka bir şey değildir. Bu beyhude çabalarla Cumhuriyet Halk Partisini durduracağını sananlar büyük yanılgı içerisindeler. Ne yaparsanız yapın, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olacaktır!"

Anka Haber Ajansı

Gündem
Özel Ve İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Ön Seçim Toplantısı Öncesi Milletvekilleriyle Bir Araya Geldi
Özel Ve İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Ön Seçim Toplantısı Öncesi Milletvekilleriyle Bir Araya Geldi
Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz'a Heyet Görevlendirdi
Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz'a Heyet Görevlendirdi
Chp’li Akkuş İlgezdi: "Akp'nin Yarattığı Ekonomik Kaos Yüzünden Gençler Evlenemiyor"
Chp’li Akkuş İlgezdi: "Akp'nin Yarattığı Ekonomik Kaos Yüzünden Gençler Evlenemiyor"
Ak Parti Sözcüsü Çelik: "Chp Yöneticilerinin Kendi Genel Başkanlarının Sözleriyle Yüzleşmeleri Gerekir"
Ak Parti Sözcüsü Çelik: "Chp Yöneticilerinin Kendi Genel Başkanlarının Sözleriyle Yüzleşmeleri Gerekir"
Gökan Zeybek'ten Gözaltı Tepkisi: "Baskı Ve Zulüm İktidarınıza Teslim Olmayacağız"
Gökan Zeybek'ten Gözaltı Tepkisi: "Baskı Ve Zulüm İktidarınıza Teslim Olmayacağız"
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı Beykoz Operasyonunda Gözaltı Sayısını 21 Olarak Açıkladı
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı Beykoz Operasyonunda Gözaltı Sayısını 21 Olarak Açıkladı
Chp Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren İfadeye Çağrıldı
Chp Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren İfadeye Çağrıldı