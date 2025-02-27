Chp'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Evi Basılarak Gözaltına Alındı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabaha karşı saat 04.00'te evi basılarak gözaltına alınan Belediye Başkanı Köseler'in, "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında soruşturulduğu bildirildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Yeri yurdu belli, çağırıldığında ifade verecek, 65 yaşında bir Belediye Başkanına yapılan bu muamele zulüm zincirinin son halkasıdır" dedi.

(İSTANBUL) - Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabaha karşı saat 04.00'te evi basılarak gözaltına alınan Belediye Başkanı Köseler'in, "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında soruşturulduğu bildirildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Yeri yurdu belli, çağırıldığında ifade verecek, 65 yaşında bir Belediye Başkanına yapılan bu muamele zulüm zincirinin son halkasıdır" dedi.

Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in, ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yürüyen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Köseler'in saat 04.00'te evi basılarak gözaltına alındığını duyurdu.

Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Başkanımızın yanındayız. Avukatlarımız ve örgütümüzle süreci takip ediyoruz" dedi.

"Zaman ayarlı operasyon"

CHP İl Başkanı, Beykoz Belediye Başkanı Köseler'e yönelik operasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da bugün yapacağı Cumhurbaşkanı adaylığı toplantısını hatırlatarak "zaman ayarlı operasyon" olarak niteledi.

Çelik tepkisini şu cümlelerle gösterdi.

"Yeri yurdu belli, çağırıldığında ifade verecek, 65 yaşında bir Belediye Başkanına yapılan bu muamele zulüm zincirinin son halkasıdır. Başkanımızın yanındayız. Avukatlarımız ve örgütümüzle süreci takip ediyoruz.

Ekrem Başkanımızın Ankara'da tarihi bir konuşma yapacağı günde gece yarısı yapılan "zaman ayarlı" operasyon, yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmeye çalışanların çaresizliğinden başka bir şey değildir. Bu beyhude çabalarla Cumhuriyet Halk Partisini durduracağını sananlar büyük yanılgı içerisindeler. Ne yaparsanız yapın, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olacaktır!"

Anka Haber Ajansı