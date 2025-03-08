Chp’li Biçer Karaca, Şirket Yöneticilerinin Yüzde 40'nın Kadınlardan Oluşması İçin Kanun Teklifi Verdi

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin en az yüzde 40'ının kadınlardan oluşmasına yönelik kanun teklifi verdi. Biçer Karaca, "Kadınların ekonomik hayatta ve karar alma mekanizmalarinda etkin bir şekilde yer alması, yalnızca bireysel bir hak meselesi degil, ayni zamanda toplumsal adaletin ve sürdürülebilir kalkınmanın gereğidir” dedi.

(ANKARA) - TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin en az yüzde 40'ının kadınlardan oluşmasına yönelik kanun teklifi verdi. Biçer Karaca, "Kadınların ekonomik hayatta ve karar alma mekanizmalarinda etkin bir şekilde yer alması, yalnızca bireysel bir hak meselesi degil, ayni zamanda toplumsal adaletin ve sürdürülebilir kalkınmanın gereğidir” dedi.

TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılarak Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin en az yüzde 40'nın kadınlardan oluşmasının zorunlu hale getirilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifin gerekçesinde, “Toplumsal cinsiyet eşitliği, çağdaş ve demokratik bir toplumun temel taşlarından biridir. Anayasanın 10. maddesi, herkesin kanun önünde eşit olduğunu açıkça ortaya koyarken, devletin bu eşitliği sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğunu da vurgulamaktadır. Kadınların ekonomik hayatta ve karar alma mekanizmalarinda etkin bir şekilde yer alması, yalnızca bireysel bir hak meselesi degil, ayni zamanda toplumsal adaletin ve sürdürülebilir kalkınmanın gereğidir” denildi.

Türk Ticaret Kanunu'na eklenecek hükümlerin gerekçesinde “Yalnızca kadınların haklarını korumak için değil, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmanın hızlandırmak için de istihdam attırıcı bir düzenleme niteliği tasimaktadir. Kadın temsili bir tercih değil, demokratik bir zorunluluktur” ifadeleri kullanıldı.

Anka Haber Ajansı