Chp'li Bilici Adana'da Dondan Zarar Gören Çiftçileri Ziyaret Etti: "Çiftçimizin Sesi Duyulmalıdır"

CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, geçmişte Adana ve Çukurova bölgesini vuran don felaketinin ardından susuzluk nedeniyle büyük bir kuraklık yaşandığını vurguladı. Adana'nın sadece doğal afetlerden değil, aynı zamanda yıllardır süregelen AK Parti iktidarının ihmalkarlığından da zarar gördüğünü ileri süren Bilici, "Bu sorumsuzluk ve vurdumduymazlık nedeniyle çiftçilerimiz kaderlerine terk edilmiş durumda. Tarımın kalbi olan Adana'da çiftçimizin sesi duyulmalıdır" dedi.

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, geçmişte Adana ve Çukurova bölgesini vuran don felaketinin ardından susuzluk nedeniyle büyük bir kuraklık yaşandığını vurguladı. Adana'nın sadece doğal afetlerden değil, aynı zamanda yıllardır süregelen AK Parti iktidarının ihmalkarlığından da zarar gördüğünü ileri süren Bilici, "Bu sorumsuzluk ve vurdumduymazlık nedeniyle çiftçilerimiz kaderlerine terk edilmiş durumda. Tarımın kalbi olan Adana'da çiftçimizin sesi duyulmalıdır" dedi.

CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Sağkaya köyünü ziyaret ederek çiftçilerle bir araya geldi. Bilici, bölgede yaptığı incelemelerde çiftçilerin sorunlarını dinleyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Bölgede yaptığı görüşmelerde, çiftçilerin mahsullerinin tamamen kuruduğunu ve büyük zarar gördüğünü belirten Bilici, "Çiftçilerimiz ürünlerini değerlendirme imkânı bulamıyor. "Bu saatten sonra yağmur da yağsa, mahsullerimiz yeşermez" diyorlar. Bu durum, tarım sektörü için alarm zillerinin çaldığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bilici, çiftçilerin ürünlerini toplayamadan tarlalarını terk etmek zorunda kaldıklarını ve yetkililerin çiftçilere sahip çıkması gerektiğini dile getirerek, "Bu ürünleri söküp yakmak zorunda kalacaklar. "Hayvanlara sap da olmaz, saman da olmaz" diyorlar. Çiftçilerimiz büyük bir çaresizlik içinde. Yetkililerin bu duruma kayıtsız kalmaması gerekiyor" görüşüne yer verdi.

Bilal Bilici, tarımın Adana'nın ve ülkenin temel taşlarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Çiftçilerimize gerekli destek verilmezse, tarımın geleceği tehlikeye girecek. Yetkilileri acilen harekete geçmeye ve çiftçilerimizin sesine kulak vermeye davet ediyorum" çağrısında bulundu.

Anka Haber Ajansı