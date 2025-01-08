Chp'li Bülbül: Bu Sahte Verileri Ortaya Koyan Tüik'ten Hesap Mutlaka Sorulacaktır

AK Partili milletvekillerine sokağa çıkıp vatandaşın durumunu görmeleri çağrısında bulunan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, ekonomi yönetimini eleştirdi ve TÜİK'e tepki gösterdi. Bülbül, "Bu veriler kesinlikle doğru değildir, gerçek değildir. Bu verilerle işçinin, emekçinin ve memurun cebinden hırsızlık yapılmaktadır. Emek hırsızlığı yapılmaktadır, alın teri hırsızlığı yapılmaktadır. Gelecek dönemde iktidara geldiğimizde bu sahte verileri ortaya koyan TÜİK'ten hesap mutlaka sorulacaktır" dedi.

Haber: Osman Bekar

(AYDIN) - AK Partili milletvekillerine sokağa çıkıp vatandaşın durumunu görmeleri çağrısında bulunan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, ekonomi yönetimini eleştirdi ve TÜİK'e tepki gösterdi. Bülbül, "Bu veriler kesinlikle doğru değildir, gerçek değildir. Bu verilerle işçinin, emekçinin ve memurun cebinden hırsızlık yapılmaktadır. Emek hırsızlığı yapılmaktadır, alın teri hırsızlığı yapılmaktadır. Gelecek dönemde iktidara geldiğimizde bu sahte verileri ortaya koyan TÜİK'ten hesap mutlaka sorulacaktır" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, Kadın Kolları Başkanı Nilgün Aktaş ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Nazilli'de Eğitim Sen'in düzenlediği basın toplantısına katılarak destek verdi. Toplantının ardından ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Bülbül, ekonomi yönetimini eleştirdi.

Bülbül, AK Partili milletvekillerine sokağa çıkıp vatandaşın durumunu görmeleri çağrısında bulunarak, "Onlar devamlı salonlarda geziyorlar. Bizler hep diyoruz, sokağa çıkın, vatandaşın yanına gidin, patatesin fiyatını sorun, soğanın fiyatını sorun, yiyeceğin fiyatını sorun, yumurtayı sorun. Vatandaş açlık sınırının altında" dedi.

Bülbül, hükümetin her yıl ocak ayında belirlediği yeniden değerlendirme oranlarının yüzde 44 arttığını, ancak asgari ücretin yüzde 30, memur maaşlarının yüzde 11 ve emekli maaşlarının yüzde 15 arttığını eleştirdi. Bülbül, "Biz her zaman şunu söylüyoruz: Açlık sınırının altında yaşayanlar mutsuzdur. Vatandaşımızın hakkını korumak bizim görevimizdir" diye konuştu.

2025 bütçesinin çiftçiye, işçiye, emekçiye, memura ve esnafa yönelik olmadığını belirten Bülbül, "2025'te Gayri Safi Hasılanın yüzde biri oranında en az verilecek olan destekleme primi 78 milyar olarak ayrılmış çiftçiye, üreticiye. Kaç ayrılması lazım? 270 milyar ayrılması lazım. 78 milyar destekleme primi veriyorsunuz ama 270 milyar destekleme primi vermeniz gereken primi kime veriyorsunuz? Verdiğiniz yer beşli çeteler. Verdiğiniz yer geçmediğiniz, gitmediğiniz, uçmadığınız havaalanları" ifadelerini kullandı.

Bülbül, 22 yıllık AK Parti iktidarının tercihini çiftçiden, işçiden, emekçiden, memurdan ve esnaftan yana yapmadığını, zenginlerden yana yaptığını ifade etti. Bülbül, "Böyle bir gelir dağılımı olabilir mi? Böyle bir milli gelir dağılımı olabilir mi? Türkiye'de kesinlikle gelir dağılımının düzenlenmesi, 22 yıllık AKP iktidarının geldiği noktada, mümkün değildir. Vatandaşın bundan sonra AKP iktidarına vereceği bir tolerans yoktur" şeklinde konuştu.

Eğitim, adalet, sağlık ve ekonominin duvara çarptığını söyleyen Bülbül, Aydın'da suç oranlarının, beyin göçünün ve mutsuzluk oranlarının arttığını söyledi. TÜİK'in verdiği rakamların doğru olmadığını ve bu rakamlarla işçinin, çiftçinin, emekçinin ve memurun cebinden çalındığını kaydeden Bülbül, "Bu veriler kesinlikle doğru değildir, gerçek değildir. Bu verilerle işçinin, emekçinin ve memurun cebinden hırsızlık yapılmaktadır. Emek hırsızlığı yapılmaktadır, alın teri hırsızlığı yapılmaktadır. Gelecek dönemde iktidara geldiğimizde bu sahte verileri ortaya koyan TÜİK'ten hesap mutlaka sorulacaktır" dedi.

Anka Haber Ajansı