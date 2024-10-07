Chp'li Bulut: Sınırların Güvensizliği Uyuşturucu Kullanım Oranını Tehlikeli Biçimde Yükseltmiştir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, uyuşturucu madde kullanımında yaşanan artışın araştırılması için TBMM'ye araştırma önergesi verdi. Bulut, "Sosyal medya da dahil olmak üzere internet, uyuşturucu kaçakçılığını ve kullanımını artırmaktadır. Uyuşturucu tacirlerinin vatandaşlık alıp ülkemizde cirit atması, sınırların güvensizliği, sentetik uyuşturucuların ucuz ve kolay ulaşılabilir, daha yüksek oranda talebe sahip olmaları da uyuşturucu kullanım oranını tehlikeli biçimde yükseltmiştir. Bu sorunun

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, uyuşturucu madde kullanımında yaşanan artışın araştırılması için TBMM'ye araştırma önergesi verdi. Bulut, "Sosyal medya da dahil olmak üzere internet, uyuşturucu kaçakçılığını ve kullanımını artırmaktadır. Uyuşturucu tacirlerinin vatandaşlık alıp ülkemizde cirit atması, sınırların güvensizliği, sentetik uyuşturucuların ucuz ve kolay ulaşılabilir, daha yüksek oranda talebe sahip olmaları da uyuşturucu kullanım oranını tehlikeli biçimde yükseltmiştir. Bu sorunun ortadan kaldırılmasında veya etkilerinin azaltılmasında yalnızca polisiye tedbirlerin yeterli olmayacağı açıktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, uyuşturucu madde kullanımında yaşanan artışın nedenlerinin ve uyuşturucu madde kullanımının bireye ve topluma etkilerinin belirlenmesi, uyuşturucu madde kullanımının ve kaçakçılığının önüne geçilmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi. Hazırladığı Meclis araştırma önergesini TBMM Başkanlığı'na sunan Bulut, 21. yüzyılın en büyük sorunlarından biri olan madde kullanımı ve bağımlılığının ülkemizde de son yıllarda yaygınlaştığına dikkat çekti. Bulut, ülkemizin, uyuşturucu kaçakçılığında halen sıklıkla kullanılan rotalar üzerinde yer aldığını, en son Türkiye'den yola çıkan bir kargo gemisinde İspanyol polisi tarafından koordine edilen operasyonda 4 ton kokain ele geçirildiğini hatırlattı.

Uyuşturucu madde kullanımının toplumsal, kültürel, psikolojik, eğitsel alanlarla bağlantılı ve çok boyutlu bir sorun olduğunu kaydeden Bulut, şöyle devam etti:

"Hiç olmadığı kadar çok ve çeşitli uyuşturucunun olduğu ülkemizde ilkokullara kadar inen uyuşturucu kullanımı halk sağlığını tehdit etmektedir. Yaygınlaşan ve toplum üzerinde yarattığı tehdit gün geçtikçe artıran uyuşturucu kullanımı ile mücadelede yetersiz kalınmaktadır. 2006 yılından bu yana uyuşturucu ile mücadele alanında strateji belgeleri hazırlanmış, eylem planları oluşturulmuştur. 2024 yılı Türkiye Uyuşturucu Raporu'na göre 2023 yılında uyuşturucu ile mücadele alanında kurumların genel bütçelerinden 6 milyar 928 milyon 184 bin 418 lira harcanmış ancak uyuşturucunun yaygınlaşmasının önüne geçilememiştir. 2023 yılında tedavi merkezlerine yapılan toplam ayaktan tedavi başvuru sayısı 349 bin 393; yataklı tedavi merkezlerinde 13 bin 168 kişi bağımlılık tedavisi görmüştür. 2023 yılında 300 madde bağlantılı ölüm olayının yüzde 49,3’ünde (148) metamfetamine, yüzde 14,0’ünde (42) eroine, yüzde 29,6’sında (89) ecstasye rastlanmıştır.

"İnternet, uyuşturucu kaçakçılığını ve kullanımını artırmaktadır"

Türkiye’de 2023 yılında, uyuşturucu madde satın almak, uyuşturucu madde imal ve ticareti, Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna muhalefet, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma/özendirme, Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanuna muhalefet kapsamında 251 bin 851 kişiye işlem yapılmıştır. Sosyal medya da dahil olmak üzere internet, uyuşturucu kaçakçılığını ve kullanımını artırmaktadır. Uyuşturucu tacirlerinin vatandaşlık alıp ülkemizde cirit atması, sınırların güvensizliği, sentetik uyuşturucuların ucuz ve kolay ulaşılabilir, daha yüksek oranda talebe sahip olmaları da uyuşturucu kullanım oranını tehlikeli biçimde yükseltmiştir.

Bu sorunun ortadan kaldırılmasında veya etkilerinin azaltılmasında yalnızca polisiye tedbirlerin yeterli olmayacağı açıktır. Uyuşturucu olgusuna bütüncül bir yaklaşımın geliştirilmemesi, uyuşturucu ile mücadelenin tüm boyutlarıyla, eşgüdümlü şekilde yürütülmesine uygun bir kurumsal yapılanmaya gidilmemiş olması, uyuşturucu maddelerin talebinin engellenmesine yönelik çalışmaların yetersiz kalınması, tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarında tatmin edici bir ilerleme sağlanmaması en büyük etkendir. Sürdürülebilir ve sonuç alıcı bir mücadele ve başarı ancak emniyet güçleri, aileler, üniversiteler, yerel yönetimler, medya ve sivil toplum örgütlerinin iş birliğiyle gerçekleşebilir."

Anka Haber Ajansı