Chp’li Bulut: Trt Halktan Kopalı, Vatandaşın Derdini Görmeyeli, Bilmeyeli 23 Yıl Oldu

Chp’li Bulut: Trt Halktan Kopalı, Vatandaşın Derdini Görmeyeli, Bilmeyeli 23 Yıl Oldu

CHP Genel Başkan Yarımcısı Burhanettin Bulut, "Kamu yayıncısı olması gereken, 86 milyonun vergileriyle yayın yapan TRT’yi, Saray’ın propaganda aygıtına dönüştürdünüz. TRT ekranlarında her gün 'masumiyet karinesini' hiçe sayarak daha iddianame bile ortada yokken insanları darağacı kurup bir idam etmediğiniz kaldı. TRT halktan kopalı, vatandaşın derdini görmeyeli, bilmeyeli 23 yıl oldu" dedi.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yarımcısı Burhanettin Bulut, "Kamu yayıncısı olması gereken, 86 milyonun vergileriyle yayın yapan TRT’yi, Saray’ın propaganda aygıtına dönüştürdünüz. TRT ekranlarında her gün "masumiyet karinesini" hiçe sayarak daha iddianame bile ortada yokken insanları darağacı kurup bir idam etmediğiniz kaldı. TRT halktan kopalı, vatandaşın derdini görmeyeli, bilmeyeli 23 yıl oldu" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un TRT’ye ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Bulut, şunları kaydetti:

"Kamu yayıncısı olması gereken, 86 milyonun vergileriyle yayın yapan TRT’yi, Saray’ın propaganda aygıtına dönüştürdünüz. TRT ekranlarında her gün "masumiyet karinesini'hiçe sayarak daha iddianame bile ortada yokken insanları darağacı kurup bir idam etmediğiniz kaldı. TRT halktan kopalı, vatandaşın derdini görmeyeli, bilmeyeli 23 yıl oldu. TRT hakikatin değil Saray’ın elinden sabun köpüğü gibi kayan iktidarının devamının mücadelesini veriyor. Her gün yargı sopasıyla, RTÜK’le gözdağı verdiğiniz özgür basına, gerçekleri yazdığı için tutukladığınız onurlu gazetecilere yenileceksiniz!"

Anka Haber Ajansı

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