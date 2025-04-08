Chp'li Bulut'dan, "Trt Bandrol Ücreti'nin" Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “TRT, aldığı her cihaz için TRT Bandrol Ücreti ödemek zorunda kalan vatandaşın sırtına da ciddi bir mali yük olmuştur. TRT’nin yayınlarındaki iktidar yanlısı ve adaletsiz tutumu vergi ödeyen vatandaşları da rahatsız etmiş, ‘Biz TRT’ye neden vergi ödüyoruz?’ noktasına getirmiştir” dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "TRT, aldığı her cihaz için TRT Bandrol Ücreti ödemek zorunda kalan vatandaşın sırtına da ciddi bir mali yük olmuştur. TRT’nin yayınlarındaki iktidar yanlısı ve adaletsiz tutumu vergi ödeyen vatandaşları da rahatsız etmiş, ‘Biz TRT’ye neden vergi ödüyoruz?’ noktasına getirmiştir” dedi.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığına sundu.

TRT’nin vatandaşlardan alınan TRT Bandrol Ücreti’nin kaldırılmasını isteyen Bulut, verdiği kanun teklifinde şu ifadeleri kullandı:

“TRT, aldığı her cihaz için TRT Bandrol Ücreti ödemek zorunda kalan vatandaşın sırtına da ciddi bir mali yük olmuştur. TRT’nin yayınlarındaki iktidar yanlısı ve adaletsiz tutumu vergi ödeyen vatandaşları da rahatsız etmiş, ‘Biz TRT’ye neden vergi ödüyoruz?’ noktasına getirmiştir. 3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Gelirleri Kanunu’na istinaden TRT yayını alabilen radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan "TRT Bandrol Ücretleri" alınmaktadır. Elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasıyla kurumun gelir kaybını önlemek için cep telefonu, bilgisayar, tabletler ve başka elektronik eşyalardaki TRT Bandrol Ücreti artırılmıştır. TRT’nin 2021-2023 döneminde elde ettiği bandrol vergisi, bandrol geliri toplamı, 29 milyar 545 milyon 709 bin TL olmuştur.

"TRT, AKP iktidarlarıyla birlikte, iktidarın kara propaganda aracına dönüşmüştür"

TRT, milletimizin vergileriyle yayın yapan ve yayınlarında tarafsız olması gereken bir kamu kuruluşudur. Tarafsız olma sorumluluğu; 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile uymakla yükümlü olduğu 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’da hüküm altına alınmıştır. Ancak 86 milyon vatandaşın vergileriyle yayın yapan TRT, AKP iktidarlarıyla birlikte, iktidarın kara propaganda aracına dönüşmüştür. Sadece iktidarın haberlerine yer veren, muhalefeti yok sayan, demokrasiyi baltalayan TRT, toplumun büyük bir bölümünü görmezden gelmektedir. Kanunları, Anayasa’yı yok sayıp suç işleyen TRT’nin tek kurumsal ilkesi, iktidara hizmet etmek, muhalefeti görmezden gelmektir.

Halktan aldığı vergilerle halkı görmezden gelen, halkı cezalandıran, sadece bir siyasi partiye angaje olan bir yayıncılık anlayışı kabul edilemez. Sosyal medyasından boykot paylaşımı yapan sanatçıları dizi projelerinden çıkaran, siyasi partilerin parasıyla reklamlarını dahi yayınlamayan, iktidarın düşünce ikliminde olmayan hiç kimseye nefes alma hakkı bile tanımayan TRT’nin pervasız, hedef gösterici, yasa tanımaz haberleri vatandaşların da tepkisini çekmektedir.

Basın mesleğinin etik ilkeleri ortada iken TRT, aldığı her cihaz için TRT Bandrol Ücreti ödemek zorunda kalan vatandaşın sırtına da ciddi bir mali yük olmuştur. TRT’nin bu yanlı ve adaletsiz tutumu vergi ödeyen vatandaşları da rahatsız etmiş, "Biz TRT’ye neden vergi ödüyoruz?" noktasına getirmiştir. Bu Kanun Teklifi, TRT Bandrol Ücreti’nin kaldırılarak vatandaşın sırtındaki maktu vergi yükünün hafifletilmesi amacıyla hazırlanmıştır."

Anka Haber Ajansı