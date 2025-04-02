Chp'li Bulut'tan, Trt'ye Tepki: " Kamu Yayıncısı Trt’yi, Saray’ın Borazanına Çevirdiniz"

Chp'li Bulut'tan, Trt'ye Tepki: " Kamu Yayıncısı Trt’yi, Saray’ın Borazanına Çevirdiniz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, oyuncu Aybüke Pusat'ı boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle Teşkilat dizisinin kadrosudan çıkartan TRT'ye tepki göstererek, "TRT, 86 milyonun vergileriyle yayın yapan bir kamu kurumu, babanızın çiftliği değil. Sizin gibi düşünmeyene nefes almak bile yasak olsun istiyorsunuz. Kamu yayıncısı TRT’yi, Saray’ın borazanına çevirdiniz. TRT’nin tek kurumsal ilkesi var, iktidara hizmet etmek, muhalefeti görmezden gelmek. Ne ala memleket. İktidar 'boykot' deyince ana haber

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, oyuncu Aybüke Pusat'ı boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle Teşkilat dizisinin kadrosudan çıkartan TRT'ye tepki göstererek, "TRT, 86 milyonun vergileriyle yayın yapan bir kamu kurumu, babanızın çiftliği değil. Sizin gibi düşünmeyene nefes almak bile yasak olsun istiyorsunuz. Kamu yayıncısı TRT’yi, Saray’ın borazanına çevirdiniz. TRT’nin tek kurumsal ilkesi var, iktidara hizmet etmek, muhalefeti görmezden gelmek. Ne ala memleket. İktidar "boykot" deyince ana haberden çığırtkanlığını yap, halk "boykot" deyince ideoloji de" ifadesini kullandı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, boykot çağrısı yapan TRT'nin Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat'ın dizinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. TRT'nin açıklamasındaki, "Bir yandan TRT yapımlarında yer alırken diğer yandan mesnetsiz iddialarla TRT'yi de kapsayan boykot çağrısına destek verme tutarsızlığına ve hadsizliğine müsaade edilmesi beklenemez" ifadelerine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hadsiz olan sizsiniz. TRT, 86 milyonun vergileriyle yayın yapan bir kamu kurumu, babanızın çiftliği değil. Sizin gibi düşünmeyene nefes almak bile yasak olsun istiyorsunuz. Kamu yayıncısı TRT’yi, Saray’ın borazanına çevirdiniz. TRT’nin tek kurumsal ilkesi var, iktidara hizmet etmek, muhalefeti görmezden gelmek. Ne ala memleket. İktidar "boykot" deyince ana haberden çığırtkanlığını yap, halk "boykot" deyince ideoloji de."

Anka Haber Ajansı

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