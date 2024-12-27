Chp'li Bulut'tan Yankı Bağcıoğlu Hakkında Soruşturma Başlatılmasına Tepki

Chp'li Bulut'tan Yankı Bağcıoğlu Hakkında Soruşturma Başlatılmasına Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Genel Başkan Yardımcımız Yankı Bağcıoğlu hakkında soruşturma başlatmış. Bırakın Bağcıoğlu’nu, CHP’nin herhangi bir üyesinin korkacağını sananlar çok yanılır" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Genel Başkan Yardımcımız Yankı Bağcıoğlu hakkında soruşturma başlatmış. Bırakın Bağcıoğlu’nu, CHP’nin herhangi bir üyesinin korkacağını sananlar çok yanılır" dedi.

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından Bağcıoğlu'na soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

Bulut, paylaşımında "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Atatürk'ün askerleriyiz" dedikleri için haklarında ihraç talebiyle soruşturma başlatılan teğmenler için emekli askerleri ses yükseltmeye çağıran Genel Başkan Yardımcımız Yankı Bağcıoğlu hakkında soruşturma başlatmış. Bırakın Bağcıoğlu’nu, CHP’nin herhangi bir üyesinin korkacağını sananlar çok yanılır. Gözdağınız vız gelir tırıs gider!" dedi.

Anka Haber Ajansı

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