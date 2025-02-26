Chp’li Burhanettin Bulut: Bırak Genel Başkanımızı, Tehdidine Pabuç Bırakacak Tek Bir Chp'li Yok

(ANKARA)-CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel hakkındaki sözlerine ilişkin, “Ülkenin hakkını, hukukunu korumakla yükümlü Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin 1. Partisinin Genel Başkanını sokak diliyle tehdit ediyor.” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel'e, "Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini biz biliriz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Bulut açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkenin hakkını, hukukunu korumakla yükümlü Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin 1. Partisinin Genel Başkanını sokak diliyle tehdit ediyor. Ancak unuttuğu bir şey var. Bırak Genel Başkanımızı, tehdidine pabuç bırakacak tek bir CHP'li yok."

Anka Haber Ajansı