Chp’li Burhanettin Bulut: İktidar, Gazetecilere, Mesleklerini Hakkıyla Yapmasının Bedelini Ödetiyor

Chp’li Burhanettin Bulut: İktidar, Gazetecilere, Mesleklerini Hakkıyla Yapmasının Bedelini Ödetiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Gazeteci Barış Pehlivan'ın gözaltına alınmasına "Gazetecileri susturamayacaksınız" diyerek tepki gösterdi. Bulut, "Gözdağınız, baskınızla, yargı sopanızla halkın haber alma hakkını engelleyemeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Gazeteci Barış Pehlivan'ın gözaltına alınmasına "Gazetecileri susturamayacaksınız" diyerek tepki gösterdi. Bulut, "Gözdağınız, baskınızla, yargı sopanızla halkın haber alma hakkını engelleyemeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin sosyal medya hesabı üzerinden gazeteci Barış Pehlivan’nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Bulut açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gazeteci Barış Pehlivan, yayın öncesi Halk TV’de polis tarafından gözaltına alındı. İktidar, gazetecilere, mesleklerini hakkıyla yapmasının bedelini ödetiyor. Gözdağınız, baskınızla, yargı sopanızla halkın haber alma hakkını engelleyemeyeceksiniz. Kaleminin, mesleğinin onuruna sahip çıkan gazetecileri susturamayacaksınız!"

Anka Haber Ajansı

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