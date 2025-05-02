Chp'li Çakır, Mersin Davultepe'de 25 Yıllık Narenciye Ağaçlarının Kesilmesine Tepki Gösterdi

Chp'li Çakır, Mersin Davultepe'de 25 Yıllık Narenciye Ağaçlarının Kesilmesine Tepki Gösterdi

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mersin'in Mezitli ilçesi Davultepe beldesinde 25- 30 yaşındaki narenciye ağaçlarının İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından orman arazisi ve ağaçlandırma yapılacağı gerekçesiyle kesildiğini belirterek “İşte yeşil burada, işte narenciye burada, işte zeytin burada. Zaten ağaçlanmış, neden sökmek istiyorsunuz? Durdurun bu rezaleti diyorum" dedi.

(MERSİN) - CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mersin'in Mezitli ilçesi Davultepe beldesinde 25- 30 yaşındaki narenciye ağaçlarının İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından orman arazisi ve ağaçlandırma yapılacağı gerekçesiyle kesildiğini belirterek “İşte yeşil burada, işte narenciye burada, işte zeytin burada. Zaten ağaçlanmış, neden sökmek istiyorsunuz? Durdurun bu rezaleti diyorum" dedi.

Davultepe beldesinde yaşları 25 ila 50 arasında değişen narenciye ağaçları ve çok sayıda zeytin ağacının bulunduğu bölge İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından orman arazisi olduğu ve fide ekimi yapılacağı gerekçesiyle kesiliyor. CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, bölgeye ziyaret ederek kesime tepki gösteren çiftçilerle bir araya geldi. Çakır, şunları söyledi.

"Bu güzelim yerleri söküp de yeniden fide ekeceklermiş"

"Bugün yetişmiş narenciye ağaçlarını söküyorlar ve devletin memurunun bana verdiği bilgiye göre "bunu söküp yerine ağaçlandırma yapacağız" diyor. Ben de diyorum ki işte yeşil burada, işte narenciye burada, işte zeytin burada. Zaten ağaçlanmış, neden sökmek istiyorsunuz? Bu ağaçları söküp de milletin cebinden bu paraları alıyorsunuz. Zaten limon para etmedi, üretici mağdur, millet isyanda. Yani bunu söküp de hangi ekonomiye katkı sağlayacaksınız? Bu güzelim yerleri söküp de yeniden fide ekeceklermiş. Yerleşim yerinin dibi olmuş burası. Bunun hesabını kim verecek? Ben millet adına yetkililere "imdat" diyorum. Durdurun bu rezaleti diyorum."

Anka Haber Ajansı

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