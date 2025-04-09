Chp'li Çakırözer: Eskişehirlilerin Kararlı Mücadelesi Sonucu Alpagut-atalan'da Çed Süreci Durduruldu

Chp'li Çakırözer: Eskişehirlilerin Kararlı Mücadelesi Sonucu Alpagut-atalan'da Çed Süreci Durduruldu

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Alpagut-Atalan'da altın ve gümüş madeni projesinin ÇED sürecinin durdurulduğunu bildirdi.

(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Alpagut-Atalan'da altın ve gümüş madeni projesinin ÇED sürecinin durdurulduğunu bildirdi.

Çakırözer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Alpagut-Atalan altın ve gümüş madeni projesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformunun paylaşımını alıntılayan Çakırözer, "Alpagut-Atalan altın ve gümüş madeni projesinin bugün yapılan İDK toplantısı sonucu proje durduruldu. Doğa ve Yaşam mücadelemiz kazandı fakat mücadele bitmedi ÇED süreci sonlandırılana kadar mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Platform tarafından yapılan açıklamada, "Eskişehirlilerin kararlı mücadelesi sonucu Alpagut-Atalan'da ÇED süreci durduruldu! Siyanürlü altın-gümüş madeni projesi sonlandırılana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz." denildi.

Anka Haber Ajansı

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