Chp'li Çelik'ten, Hayatını Kaybeden Akp'li Baltacı İçin Taziye Mesajı

AKP İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Baltacı için sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve AK Parti İstanbul teşkilatına başsağlığı diliyorum." dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcımız Fatma Sevim Baltacı’yı geçirdiği elim trafik kazası sonucu kaybettik. Değerli yol arkadaşımızın vefatından dolayı çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Teşkilatımızın ve ailesinin başı sağolsun."

Baltacı'nın hayatını kaybetmesi üzüntü yarattı, partililer art arda sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: "AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcımız Değerli Fatma Sevim Baltacı'yı gerçekleşen elim bir trafik kazasında kaybetmiş bulunmaktayız. Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine başsağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah."

AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer: "Aramızda en güzel kalplimiz, en neşelimiz, en gönlü geniş olanımızdı. Fatma Sevimimiz bugün elim bir trafik kazası sonucu dar-ı bekaya göç etti. Rabbim onu cennetiyle karşılasın, biz ondan razı idik inşallah O da razı olsun."

CHP'Lİ ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Çelik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve AK Parti İstanbul teşkilatına başsağlığı diliyorum."

Anka Haber Ajansı