Chp’li Cevdet Akay, Ek Bütçede Emeklilerin Beklentilerinin Karşılanmasını İstedi

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki ek bütçe görüşmelerinde emeklilerin beklentilerinin de karşılanmasını istedi. Akay, “En azından kök ücrete uygulanan zammın, 7 bin 500 liranın üzerine ilave edilerek buradaki adaletsizliğin giderilmesi mümkün olur. Bizim de bir önceki torba yasada da gündeme getirdiğimiz şekli ile de emekli ücretlerinde taban ücretlerinin en az asgari ücret kadar olmasının faydalı olacağını düşünüyoruz” dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki ek bütçe görüşmelerinde emeklilerin beklentilerinin de karşılanmasını istedi. Akay, “En azından kök ücrete uygulanan zammın, 7 bin 500 liranın üzerine ilave edilerek buradaki adaletsizliğin giderilmesi mümkün olur. Bizim de bir önceki torba yasada da gündeme getirdiğimiz şekli ile de emekli ücretlerinde taban ücretlerinin en az asgari ücret kadar olmasının faydalı olacağını düşünüyoruz” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda seçim öncesi ücretsiz dağıtılan doğalgaz ve deprem bölgesindeki zararın karşılanması gerekçiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sunulan 1,1 trilyon liralık ek bütçe görüşülüyor.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, ek bütçe teklifi üzerinde yaptığı konuşmada, emeklilerin talepleri olduğunu dile getirerek, “Kök maaşları 6 binin altında olan emeklilerimiz zam uygulamasından yararlandığı zaman 7 bin 500 liranın üzerine çıkamıyorlar. Bu konudaki talepleri de dikkate almamız gerektiğine inanıyorum. En azından kök ücrete uygulanan zammın, 7 bin 500 liranın üzerine ilave edilerek buradaki adaletsizliğin giderilmesi mümkün olur. Bizim de bir önceki torba yasada da gündeme getirdiğimiz şekli ile de emekli ücretlerinde taban ücretlerinin en az asgari ücret kadar olmasının faydalı olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Akay, ek bütçenin gelirinin yurttaşların ödediği vergilerden sağlanacağını ifade ederek, “Dolaylı ve dolaysız vergiler dağılımında, dolaylı vergilerin payı yüzde 65. Mal ve hizmet fiyatları içerisinde alınan, mali anestezi halkımıza hissettirilmeden toplanan paralar ve vergiler. Adaletsiz bir durum. Gelir dağılımını da son derece bozan bir durum. Biz bu oranı da yüzde 50’liler civarına çekerek, dolaylı ve dolaysız vergiler oranını tutturmamızda fayda var” dedi.

Anka Haber Ajansı