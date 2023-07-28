Chp’li Çiler Gebze’nin İl Olması İçin Kanun Teklifi Verdi

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gebze’nin il olması için TBMM’ye kanun teklifi verdi. Çiler, Gebze’nin 400 binin üzerinde nüfusuyla Türkiye’nin en büyük sanayi kentlerinden biri olduğunu belirterek, "Gebze'nin il olması, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan daha da gelişmesini sağlayacak ve yönetim yapımızın güçlenmesini sağlayacaktır" dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gebze’nin il olması için TBMM’ye kanun teklifi verdi. Çiler, Gebze’nin 400 binin üzerinde nüfusuyla Türkiye’nin en büyük sanayi kentlerinden biri olduğunu belirterek, "Gebze'nin il olması, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan daha da gelişmesini sağlayacak ve yönetim yapımızın güçlenmesini sağlayacaktır" dedi.

CHP’li Çiler, Kocaeli’nin en büyük ilçelerinden olan Gebze’nin il yapılması için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi. Çiler teklifinin gerekçesinde, Gebze’nin Türkiye'nin en büyük 10 Organize Sanayi Bölgesine ve 10 limana ev sahipliği yaptığını ve Kocaeli ili GSYİH'sının yüzde 33,7'sini oluşturduğu belirtti. Ayrıca; Gebze'de, Gebze Teknik Üniversitesi, 100’ün üzerinde Ar-Ge merkezi olduğu, 4 adet teknoloji geliştirme bölgesi, 1 serbest bölgesi ile Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden biri olduğunu ifade eden Çiler, Gebze’nin 65 ilden daha fazla ihracat yaptığının altını çizdi. Çiler, Gebze’nin nüfusunun Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçeleri ile birlikte 850bine ulaştığını da vurguladı.

Teklifiyle ilgili değerlendirmede bulunan Çiler, “Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 il olacaksa yeni il yapılacak yerlerin başında Gebze geliyor. Nüfusu ile ekonomiye katkısı ile sanayisi ile Gebze bunu en çok hak eden bölgelerden biridir. Darıca, Çayırova ve Dilovası ile birlikte birçok büyükşehirden büyük bir nüfusa ulaşıyor. Gebze’nin hak ettiği değeri artık alması lazım” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı