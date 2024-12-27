Chp'li Demir: "Araç Muayene Ücretlerine Yapılan Uçuk Zamlar Araç Sahiplerinin Belini Büktü"

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, son 7 yılda araç muayenesine TÜVTÜRK tarafından keyfi zamlar yapıldığını belirterek, "Uçuk zamlar araç sahiplerinin belini büktü" ifadesini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, araç muayene ücretlerine gelen zamma ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2007’de özelleştirilen, Türkiye’de periyodik araç muayenesinde yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK, fahiş zamlarına bir yenisini ekledi. 2024'te yüzde 61 zamlanan araç muayene ücretine, 2025 yılının başından itibaren yüzde 44 daha zam gelecek.

Böylece 2017’den bu yana yani 8 yıl içerisinde araç muayene ücretleri yüzde bin 372 artmış olacak. Araç sahiplerinin rutin aralıklarla TÜVTÜRK'e yaptırmak zorunda oldukları araç muayene ücretinin bedeli bin 821 lira iken 2025 yılı başında 2 bin 621 liraya çıkmış olacak.

"AKP ve yandaşları, nasıl daha fazla tırtıklarız derdinde"

Araç muayene istasyonları özelleştirilmesi ile birlikte TÜVTÜRK sektörde tekel haline geldi. Devlet kontrolünden çıkarılarak özelleştirilen araç muayene sistemi ise her sene uçuk zamlar ile araç sahiplerinin belini büktü. Çift MTV, durmak bilmeyen akaryakıt zamları, zorunlu araç muayenesinde özel sektörün keyfi belirlediği ücretler ile vatandaş araç sahibi olduğuna pişman oldu. Vatandaşın dişinden tırnağından biriktirip aldığı malında, kenara koyduğu üç kuruşunda gözü olan AKP ve yandaşları, nasıl daha fazla tırtıklarız derdinde."

Anka Haber Ajansı