Chp'li Demir: "Ekonomiyi Gariban Vatandaşın Sırtından Düzeltmeye Çalışan Zihniyete Yazıklar Olsun"

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, asgari ücretin ortalama maaş haline geldiğini belirterek, "Türk-İş 2025 Şubat ayı verileri, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 30 bin 206 lira olduğunu ortaya koydu. Bekar bir bireyin tek başına yaşama maliyeti buyken, 22 bin liraya aile geçindirmeye çalışan insanlar var. Ekonomiyi gariban vatandaşın sırtından düzeltmeye çalışan zihniyete yazıklar olsun" dedi.

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, asgari ücretin ortalama maaş haline geldiğini belirterek, "Türk-İş 2025 Şubat ayı verileri, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 30 bin 206 lira olduğunu ortaya koydu. Bekar bir bireyin tek başına yaşama maliyeti buyken, 22 bin liraya aile geçindirmeye çalışan insanlar var. Ekonomiyi gariban vatandaşın sırtından düzeltmeye çalışan zihniyete yazıklar olsun" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, asgari ücretin güncel durumu ve ekonomik koşullar hakkında yazılı açıklama yaptı. Demir, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki gençler mezuniyetleri ve eğitimleri ne olursa olsun asgari ücret bandında çalışma hayatına başlıyor. Normal şartlarda asgari ücret bir ülkede işçiye verilecek en düşük maaş iken bizde ortalama maaş seviyesine geldi. Avrupa’da asgari ücretli çalışan oranı yüzde 10 iken bizde bu oran yüzde 50’ye yaklaşmıştır. Bu büyük bir utanç kaynağıdır. Daha acısı şu ki asgari ücret, bir insanın temel ihtiyaçlarını karşılamaya bile yetmiyor. Türk-İş 2025 Şubat ayı verilerine göre bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 30 bin 206 lira. Hal böyleyken insanlar 22 bin lira ile nasıl geçinecek, kirasını mı ödeyecek, mutfak alışverişini mi yapacak? Faturaları, market harcamalarını, işe gidiş-geliş yol masrafını bu asgari ücret ile karşılamak mümkün değil. Özellikle büyükşehirlerde bekar yaşan insanlar arasında paylaşımlı ev kullanımı patlamış durumda. İnsanlar tek başına kirayı ve faturaları karşılayamadığı için çözüm yolları üretmeye çalışıyor. TÜİK verilerine göre aralarında eş, anne-çocuk veya baba-çocuk ilişkisi olmayan fertleri içeren; diğer bir ifadeyle çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının oranı 2015 yılında yüzde 2,2 iken 2023 yılında yüzde 3,3'e yükseldi.

"Gençlerin evlenmemesinin sebebi, AKP hükümetinin politikalarıdır"

AKP hükümeti 2025 yılını Aile Yılı ilan etti. AKP’li Cumhurbaşkanı, "Gençler neden evlenmiyor?" diyerek şikayet etti. Biz cevap verelim. Yeni bir ev kurma ve düğün masraf en ucuz harcamalarla dahi 750 bin lira ile 1 milyon lira arasında tutuyor. Örneğin, Ankara’da kiralık evlerin fiyatı 25 bin liradan başlıyor. Çocuk sahibi olmak isteseler kreş ve bakıcı fiyatları el yakıyor. Özel kreşlerin ücretleri bir yılda yüzde 150 zamlandı. Tüm bunlara rağmen vatandaşın derdine derman olmaya çalışan CHP’li belediyelerin kreşlerini engellemeye çalışıyorsunuz. Gençlerin evlenmemesinin sebebi de doğum oranlarının düşmesinin sebebi de AKP hükümetinin politikalarıdır. İstediğiniz kadar Aile Yılı ilan edin vatandaşa bakış açınızı değiştirmedikçe, onların derdini dert edinmedikçe bu durumu değiştiremezsiniz."

Anka Haber Ajansı