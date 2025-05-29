Chp'li Demir: "Yoksulluğun Yükünü En Çok Çocuklar Çekiyor"

Chp'li Demir: "Yoksulluğun Yükünü En Çok Çocuklar Çekiyor"

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, çocuk yoksulluğu ve eğitim eşitsizliğine ilişkin olarak, "Yoksulluğun yükünü en çok çocuklar çekiyor. Çocukların aç yattığı bir ülkede yer yerinden oynamalıydı. Ancak iktidar, vatandaşın değil kendi çıkarlarının peşinde" ifadelerini kullandı.

(ANKARA)- CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, çocuk yoksulluğu ve eğitim eşitsizliğine ilişkin olarak, "Yoksulluğun yükünü en çok çocuklar çekiyor. Çocukların aç yattığı bir ülkede yer yerinden oynamalıydı. Ancak iktidar, vatandaşın değil kendi çıkarlarının peşinde" ifadesini kullandı.

Deniz Demir, çocuk yoksulluğu ve eğitim eşitsizliğine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'de 8 milyon 724 bin çocuğun yoksulluk ya da sosyal dışlanma riski altında olduğuna dikkati çekti. Demir, Ak Parti Milletvekillerinin okullarda çocuklara günde 3 öğün yemek verilmesine yönelik kanun teklifini reddetmesine ilişkin de, "Bu teklifin reddedilmesi bile tek başına utanç vericidir" dedi. CHP'li Demir, "Yoksulluğun yükünü en çok çocuklar çekiyor" sözlerine yer verdi.

"Özel okulların yıllık ücretleri 1 milyonu aştı"

Eğitim sistemindeki eşitsizliklere ilişkin de Demir, "Devlet okulları kalitesizleştirildi, aileler çözümü özel okullarda aramak zorunda kaldı. Ancak özel okulların yıllık ücretleri 1 milyonu aştı. Bu sistemden sadece sermaye kazanıyor. Yoksul çocuklar ise niteliksiz eğitim ve ideolojik propagandalarla baş başa bırakılıyor" değerlendirmelerinde bulundu.

"Eğitimde rant odaklı bir sistem kuruldu"

Türkiye'nin anayasal ve sosyal bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Demir, “AK Parti döneminde Cumhuriyet’in temel değerleri göz ardı edildi. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmadı, tam tersine rant odaklı bir sistem kuruldu” açıklamasında bulundu. İktidarın, anayasal ve sosyal bir hukuk devleti olmanın gereklerine uymadığını kaydeden Deniz Demir, çocukların açlıkla mücadele ettiği bir ülkede devletin asli görevinin, sosyal adaleti sağlamak ve eğitimde eşitliği temin etmek olduğunu vurguladı.

Anka Haber Ajansı

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