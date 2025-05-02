Chp'li Demir'den İşçilerin Mazeret İzni Hakkının Memurlar İle Eşitlenmesine İlişkin Kanun Teklifi

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, işçilere verilen mazeret izni hakkının memurlar ile eşitlenmesi için kanun teklifi verdi. Demir, " Eşitlik ilkesinin bir gereği olarak mazeret izni konusunda memur işçi ayrımı ortadan kalkmalı, tanınan mazeret izni hakkı memurlar ve işçiler için eşit olmalıdır. Bu sebeple verdiğimiz kanun teklifi ile işçilerde babalık izninin 10 gün ve diğer mazeret izinlerinin 7 gün olmasını talep ediyoruz" dedi.

(ANKARA)- CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, işçilere verilen mazeret izni hakkının memurlar ile eşitlenmesi için kanun teklifi verdi. Demir, " Eşitlik ilkesinin bir gereği olarak mazeret izni konusunda memur işçi ayrımı ortadan kalkmalı, tanınan mazeret izni hakkı memurlar ve işçiler için eşit olmalıdır. Bu sebeple verdiğimiz kanun teklifi ile işçilerde babalık izninin 10 gün ve diğer mazeret izinlerinin 7 gün olmasını talep ediyoruz" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, işçilere verilen mazeret izni hakkının memurlar ile eşitlenmesini öngören kanun teklifini, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sundu. Demir, İş Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile işçiye; evlenmesi, evlat edinmesi, ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü ve eşinin doğum yapması hâlinde verilen mazeret izinlerinin memurlar ile eşit olacak şekilde artırılmasını talep etti.

Demir'in sunduğu teklifte, işçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde yedi gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise on gün ücretli izin verilmesi öngörüldü.

Demir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Mevzuatımızda, işçiye evlilik ve cenaze izni olarak yalnız üç ve babalık izni olarak da yalnız beş gün izin hakkı tanınıyor. Aynı mazeret izinleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda memura, eşinin doğum yapması hâlinde on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde ise yedi gün olacak şekilde verilmekte. Eşitlik ilkesinin bir gereği olarak mazeret izni konusunda memur işçi ayrımı ortadan kalkmalı, tanınan mazeret izni hakkı memurlar ve işçiler için eşit olmalıdır. Bu sebeple verdiğimiz kanun teklifi ile işçilerde babalık izninin 10 gün ve diğer mazeret izinlerinin 7 gün olmasını talep ediyoruz.”

Anka Haber Ajansı