Chp’li Demir’e Dert Yanan Esnaf: “Eskiden Yüzde 90 Eşya Almaya Geliyordu, Şimdi Satmaya Geliyor”

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir’in Ulus’ta ziyaret ettiği ikinci el eşya satan esnaf, “Eskiden yüzde 90 eşya almaya geliyordu, şimdi satmaya geliyor. 6 aydır yerini değiştirmediğim mallarım var. Her şeyi satıyoruz, bir onurumuzu satmamak için uğraşıyoruz. Mücadelemiz onur mücadelesi” dedi.

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir’in Ulus’ta ziyaret ettiği ikinci el eşya satan esnaf, “Eskiden yüzde 90 eşya almaya geliyordu, şimdi satmaya geliyor. 6 aydır yerini değiştirmediğim mallarım var. Her şeyi satıyoruz, bir onurumuzu satmamak için uğraşıyoruz. Mücadelemiz onur mücadelesi” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Ankara’nın Ulus ilçesinde ikinci el eşya satan bir esnafı ziyaret etti. Demir, esnaf ziyaretinin videosunu X hesabından yayınladı. Demir, videoya; “İşte Türkiye’nin gerçek gündemi. Bugün Ankara Ulus’ta İtfaiye, diğer adıyla Hergele Meydanı’ndaydım. Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı ikinci el pazarını da vurmuş. İnsanlar çaresiz, bıkkın, umutsuz. Türkiye Yüzyılı diye övünerek anlattıkları tablo çok farklı. Konuştuğum bir esnafın sözleri beni derinden etkiledi. Bir emeklinin iki ekmek alabilmek için evindeki resim çevresini satmaya getirmesi sözün bittiği yerdir. ‘Belki hayalleri o çerçevenin içindeydi, gelinlik resmi vardı, gençlik resmi vardı’ dedi. Eskiden alışveriş yapmak için geldiği pazara artık insanlar evinden eşyalarını satmak için geliyor. Siftah yapamayan esnafı duyun” notunu düştü.

"Mücadelemiz onur mücadelesi"

İkinci el eşya satan esnaf, müşteri gelmediğini dile getirerek “Bedava versen yok. 2 senedir öğrenci gelmiyor buraya. 2-3 milyon öğrenci okulu bırakmış. Eskiden yüzde 90 eşya almaya geliyordu, şimdi satmaya geliyor. 6 aydır yerini değiştirmediğim mallarım var. Her şeyi satıyoruz, bir onurumuzu satmamak için uğraşıyoruz. Mücadelemiz onur mücadelesi” diye konuştu.

"Bu mücadeleyi ne iktidar ne zengin verebilir. Benim gibi adamlar bu mücadeleyi verir"

Ulus esnafı cebinden çıkardığı 60 TL’yi göstererek “Bu dolmuş param. 17 TL gidiş, 17 tl dönüş. Esnaf bu hale gelmiş” dedi. Eşinin göğüs kanseri olduğunu belirten esnaf, “Ekonomiyi mi düşüneyim, ev mi geçindireyim, hastamı mı düşüneyim, öğrencimi mi düşüneyim? Kafamda 40 tane tilki var” diye isyan etti. Esnaf, “Bu mücadeleyi ne iktidar ne zengin verebilir. Benim gibi adamlar bu mücadeleyi verir” diye konuştu.

"Siftah yok. Bitik bir durum"

Eski konfeksiyoncu olduğunu belirten esnaf, AKP 2002’de iktidara geldiğinde iflas ettiğini söyledi. Esnaf, “Battım, bu duruma sermayesiz geldim. 50 senedir bu sokaktayım, böyle bir durum görmedim. Siftah yok. Bitik bir durum” dedi.

Anka Haber Ajansı