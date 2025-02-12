Chp'Li Deniz Demir: "akp, Sosyal Koruma Harcamalarını Yalnızca Bir Seçim Politikası Olarak Görüyor''

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "AKP, sosyal koruma harcamalarını yalnızca bir seçim politikası olarak görüyor. Seçim dönemlerinde oy kazanma telaşı ile kapısı çalınan yoksul halk iktidara gelindikten sonra unutuluyor" dedi.

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "AKP, sosyal koruma harcamalarını yalnızca bir seçim politikası olarak görüyor. Seçim dönemlerinde oy kazanma telaşı ile kapısı çalınan yoksul halk iktidara gelindikten sonra unutuluyor" dedi.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Bütçe İzleme Bülteni'nin 2024 yılına dair değerlendirmesinde, Merkezi Yönetim Bütçesi açığının 2023 yılına göre yüzde 52,6 oranında artış gösterdiği belirtildi. Aynı zamanda sosyal koruma ve yoksullukla mücadele bütçelerinin payı da azaldı. CHP’li Deniz Demir konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Demir'uin açıklaması şöyle:

"AKP, sosyal koruma harcamalarını yalnızca bir seçim politikası olarak görüyor. Seçim dönemlerinde oy kazanma telaşı ile kapısı çalınan yoksul halk iktidara gelindikten sonra unutuluyor.

2024 yılında sosyal koruma harcamaları, toplam bütçe harcamalarının sadece yüzde 4,2’sini oluşturdu. Seçim sonrası dönemde sosyal koruma ve yoksullukla mücadeleye ayrılan bütçe kaynaklarının reel olarak azaldığı görüldü. 2024 yılı itibarıyla, özellikle hane halkına yapılan transferlerin payı azaldı. Tarımsal destekleme ödemeleri ise enflasyonun ve genel artış oranlarının altında kaldı. Bütçede doğrudan yoksullukla mücadeleye ayrılan kaynaklar, toplam bütçenin yalnızca yüzde 2,5'ine denk geldi ve bu oran oldukça düşük seviyelere geriledi.

"Ekonomi, dönemsel siyasi çıkarlar ekseninde yönetilemez"

Sosyal yardımlar iktidar için sadece bir seçim politikası. Seçim dönemlerinde bütçeyi delik deşik etme pahasına yapılan harcamalar, iktidara gelindikten sonra yerini vergi zamlarına bırakıyor. Oysa yoksullukla mücadele istikrarlı ve planlı olarak yürütülmesi gereken bir devlet politikasıdır. Ekonomi, dönemsel siyasi çıkarlar ekseninde yönetilemez. Ne yazık ki AKP döneminde halk seçim ekonomisi kavramını acı bir şekilde tecrübe etti. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 günlük Asya gezisine 3 uçakla giderken Mehmet Şimşek memurun maaşından, okullardaki sudan sabundan tasarruf yapma derdinde. Vatandaş kemer sıkma lafları ile oyalanmaya çalışılıyor ancak sarayda israf tam gaz devam ediyor. Halkın artık bu iki yüzlülüğe karnı tok."

Anka Haber Ajansı