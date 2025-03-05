Chp’li Deniz Demir: “Giderek Yoksullaşan Bu Halk Size Bunun Hesabını En Yakın Seçimde Soracak”

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024 yılına yönelik faaliyet raporuna ilişkin olarak, 2024 yılında aşırı yoksulluk sınırının altında yaşayan hane sayısının 3,6 milyona ulaştığını belirterek, "İnsanları açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm ettiniz. Bunu artık devletin kurumları da verileriyle ortaya koymak zorunda kalıyor. Giderek yoksullaşan ve her geçen gün sosyal yardıma muhtaç hale getirilen bu halk size bunun hesabını en yakın seçimde soracak" dedi.

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024 yılına yönelik faaliyet raporuna ilişkin olarak, 2024 yılında aşırı yoksulluk sınırının altında yaşayan hane sayısının 3,6 milyona ulaştığını belirterek, "İnsanları açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm ettiniz. Bunu artık devletin kurumları da verileriyle ortaya koymak zorunda kalıyor. Giderek yoksullaşan ve her geçen gün sosyal yardıma muhtaç hale getirilen bu halk size bunun hesabını en yakın seçimde soracak" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024 yılına yönelik faaliyet raporunu değerlendirdi. Demir, şu ifadeleri kullandı:

"272 bin çocuk risk altında"

“4,5 milyon hane sosyal yardımlara muhtaç hale geldi. Temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan ve ailesinden alınma riski bulunan çocuk sayısı 272 bin 348’e yükseldi. Vatandaşlar gıda ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldi. AKP ise üç kuruşluk sosyal yardımlarla günü kurtarmanın derdinde. Türk-İş dört kişilik bir ailenin açlık sınırının Şubatta bir önceki aya göre 23 bin 324 liraya, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu da 24 bin 210 liraya yükseldiğini hesapladı. Asgari ücret ortada bu maaşlar ile millet nasıl buzdolabını dolduracak. İnsanları açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ettiniz. Bunu artık devletin kurumları da verileriyle ortaya koymak zorunda kalıyor.

"Bunun adı vatandaşı ‘silkelemek’tir"

Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG), verilerine göre şubat ayında enflasyon yüzde 3.37 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 79,51 olarak hesaplandı. TÜİK verilerine göre ise enflasyon şubat ayında yüzde 2,27 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 39,05 olarak hesaplandı. TÜİK, Harikalar Diyarı’ndan rakamlar paylaşıyor. Paylaştığı rakamların ne çarşıda ne de pazarda karşılığı var. Geçen sene 30 lira olan domatesin kilosu bu sene 55 liraya, 2024’ün başında 30 lira olan yeşil biberin kilosu 100 liraya yükseldi. Sadece bu iki örnek bile TÜİK verilerinin birilerini memnun etmek için açıklandığının ispatı. Rakamlara takla attırarak gerçeklerin üzerini kapatamazsınız. O gerçek çarşıda, pazarda vatandaşın cebini çarpıyor. Gelinen tabloda ENAG’ın rakamları marketteki ürüne zam olarak yansırken, TÜİK’in hileli rakamları ise maaşlara gelen zam oluyor. Bunun adı vatandaşı ‘silkelemek”tir. Giderek yoksullaşan ve her geçen gün sosyal yardıma muhtaç hale getirilen bu halk size bunun hesabını en yakın seçimde soracak."

Anka Haber Ajansı