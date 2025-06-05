Chp'li Deniz Yavuzyılmaz, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Tahsis Edilen 59 Aracın Bilgilerini Açıkladı

Chp'li Deniz Yavuzyılmaz, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Tahsis Edilen 59 Aracın Bilgilerini Açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na tahsis edilen 59 aracın bilgilerini açıkladı. Yavuzyılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslenerek, "Bu suça bulaşan AK Partili yöneticiler ve dönemin İBB üst düzey yetkilileriyle ilgili görevinizin gereğini şimdi yerine getirecek misiniz? Bu bilgiler yeterli gelmezse araçların motor ve şase numaralarını, hangi AK Partililer tarafından teslim alındığını, kullanıldığını size iletebilirim" açıklamasında bulundu.

(ANKARA)-CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na tahsis edilen 59 aracın bilgilerini açıkladı. Yavuzyılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslenerek, "Bu suça bulaşan AK Partili yöneticiler ve dönemin İBB üst düzey yetkilileriyle ilgili görevinizin gereğini şimdi yerine getirecek misiniz? Bu bilgiler yeterli gelmezse araçların motor ve şase numaralarını, hangi AK Partililer tarafından teslim alındığını, kullanıldığını size iletebilirim" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 2017-2019 yılları arasında, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yasa dışı tahsis edildiği iddia edilen 59 aracın bilgilerini paylaştı. Yavuzyılmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya duyurulur! İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, 2017-2019 yılları arasında, yasa dışı olarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına tahsis edilen 59 aracın bilgilerini paylaşıyorum. Bu suça bulaşan AK Partili yöneticiler ve dönemin İBB üst düzey yetkilileriyle ilgili görevinizin gereğini şimdi yerine getirecek misiniz? Bu bilgiler yeterli gelmezse Araçların motor ve şase numaralarını, hangi AK Partililer tarafından teslim alındığını, kullanıldığını size iletebilirim."

Anka Haber Ajansı

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