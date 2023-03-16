Chp'li Doğan Subaşı, Milletvekili Aday Adaylığı İçin İbb Ve Beylikdüzü Meclis Üyeliklerinden İstifa Etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, milletvekili aday adaylığı için İBB ve Beylikdüzü meclis üyeliklerinden istifa etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, milletvekili aday adaylığı için İBB ve Beylikdüzü meclis üyeliklerinden istifa etti.

Cumhurbaşkanlığıyla birlikte 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimleri için belediye meclislerinden istifalar sürüyor. İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Doğan Subaşı, milletvekili aday adaylığı için ABB ve Beylikdüzü Belediye meclislerinden istifa etti.

Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da İstanbul 3. Bölge milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu. Twitter hesabından "Bir değişim başlamalı" başlığı altında Milletvekili aday adaylığını duyuran Subaşı bugün saat 18.00'da CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü'nde açıklama yapacak.

Mart ayı meclis oturumlarında daha önce de AKP'li Meclis Üyesi Kadem Ekşi, CHP'li Meclis Üyesi Orhan Çakır ve İYİ Partili Meclis Üyesi Taylan Yıldız, milletvekili aday adayı olmak üzere meclis üyeliğinden istifa ettiklerini açıklamışlardı.

Anka Haber Ajansı