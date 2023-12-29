Chp’li Emir’den Bakan Yerlikaya’ya “İntihar” Sorusu: "Bir Yılda Kaç Kişi İntihar Ederek Yaşamını Yitirdi"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarının artmasını TBMM gündemine taşıdı. “Vatandaşla, gelecek kaygısı ile bunalıma giriyor” açıklamasını yapan Emir, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya “Bu yıl kaç intihar girişimi yaşandı, kaç kişi intihar ederek yaşamını yitirdi?” sorularını yöneltti.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, son günlerde büyükşehirlerde artan intihar girişimleri ile intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı. Son olarak İstanbul Maltepe’de bir AVM’de “Açım ben, çocuklarım aç. 15 bin lira borcum var” diyerek intihar eden bir vatandaşın, intihar anına ilişkin görüntülerin infial yarattığını belirten Emir, “Söz konusu olay, milyonlarca insanın nasıl çaresizliğe itildiğini tüm topluma gösterdi” dedi.

Ankara’da metro istasyonlarında da zaman zaman intihar girişimleri yaşandığını vurgulayan Emir, “Sadece son 15 günde farklı metro istasyonlarında en az 3 intihar girişiminin yaşandığını biliyoruz” dedi. İntihar olaylarının giderek arttığının gözlemlendiğini de kaydeden Emir, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ve giderek artan yoksulluk, son yıllarda intihar vakalarında artış yaşanmasına neden olmaktadır. Bu durum, ekonomik krizin daha da derinleştiği son aylarda daha da belirgin hale gelmiştir.

“GELECEK KAYGISI, BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR”

Yeterli imkanlara sahip olamadığı için ailesini geçindiremeyen, ev kirasını ödeyemeyen, ilaç alamayan, çocuğunun bez ve mama masraflarını karşılayamayan, dershaneye gidemeyen, okulunu bırakmak zorunda kalan, barınacak yurt bulamayan, kitap alamayan, öğün atlayarak gününü karnını doyurmadan geçiren yurttaşlarımız, karamsarlığa sürüklenmekte ve geleceğe dair umudunu yitirmektedir. İnsani koşullarda yaşam hakkını elde edemeyen halkımız gelecek kaygısı ile bunalıma girmektedir.”

“YANLIŞ KARARLARIN BEDELİ EMEKÇİNİN SIRTINA YÜKLENDİ”

İktidarın ve ekonomi yönetiminin yanlış politikaları sonucu ekonomik krizin daha da derinleştiğini kaydeden Emir, “Aylarca nas diye diye yanlış ekonomik kararlarda direten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonunda ekonomi uzmanlarının dediklerine kulak verdi ancak iş işten geçti. Bir yandan faizler artırılıyor, parası olan parasına para katıyor bir yandan da döviz kurunun artışı durdurulamıyor. Gelinen noktada enflasyonun, faizin, yanlış ekonomik kararların bedeli yine işçinin, emekçinin sırtına yükleniyor” değerlendirmesini yaptı.

“BİR YILDA KAÇ KİŞİ İNTİHAR ETTİ”

İktidarın, toplumun yaşadığı buhranı ve çaresizliği artık görmesi gerektiğini ve bir an önce dar gelirlileri rahatlatacak ekonomik adımların atılması gerektiğini de kaydeden Emir, Bakan Yerlikaya’ya da “1 Ocak 2023 tarihinden bugüne kadar kaç kişi intihar girişiminde bulunmuştur. Yine bu yılın başından bu yana kaç kişi intihar ederek yaşamına son vermiştir?” sorularını yöneltti.

Anka Haber Ajansı