Chp'li Emir'den Erdoğan'a: "Kırmızı Kart Eylemimiz Giderek Yaygınlaşıyor"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında CHP'nin kırmızı kart eylemine yönelik eleştirilerini anımsatarak, "Kendisine teşekkür ederiz çünkü bizim ‘kırmızı kart’ eylemimiz giderek yaygınlaşıyor ve kitleselleşiyor. Bilmeniz gereken tek şey, kitlesel eylemlerin en belirgin özelliği yapılabilecek en basit, en sade ve en minimum hareketin olmasıdır ve bu da bugünün Türkiye’sinde cebinden kırmızı kart çıkartmaktır" ifadesini kullandı.

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında CHP'nin kırmızı kart eylemine yönelik eleştirilerini anımsatarak, "Kendisine teşekkür ederiz çünkü bizim ‘kırmızı kart’ eylemimiz giderek yaygınlaşıyor ve kitleselleşiyor. Bilmeniz gereken tek şey, kitlesel eylemlerin en belirgin özelliği yapılabilecek en basit, en sade ve en minimum hareketin olmasıdır ve bu da bugünün Türkiye’sinde cebinden kırmızı kart çıkartmaktır" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Şanlıurfa ve Eskişehir'de 12 yaşındaki 2 kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığına ilişkin iddiaların açıklığa kavuşturulması ve istismarın cezasız kalmaması gerektiğini belirtti. Emir, şunları söyledi:

"Urfa Akçakale’de İlçe Müftüsü Halil Bilik, 12 yaşındaki bir çocuğa din eğitimi sırasında cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile gözaltına alınıyor. Önce tutuklanmıyor, sosyal medyada gündeme geliyor ve tutuklanıyor. Savcılık tahliye edilmesini öneriyor, tahliye edildikten sonra tekrar tutuklanıyor. Yine tahliye edildiğinde Aile Bakanlığı avukatları ve mağdurun avukatları itiraz ediyorlar. İtirazları göz önüne alınmıyor ama burada bir kişi, Celalettin Gül isimli kişi... Kendisi Mil Diyanet Sen Genel Başkanı. Bu kişi, bu sanığa arka çıkıyor. Eskişehir’de yine 12 yaşındaki kız çocuğuna karşı yapılan bir cinsel istismar iddiası var. Burada da soruşturma öncelikle hafife alınıyor, kapatılmaya çalışılıyor, gözaltı veya tutuklama işlemi yapılmıyor. Sonrasında sosyal medya bu işi gündeme getirince tutuklama oluyor ama sonrasında tekrar serbest bırakılıyor. Bu arada yine Celalettin Gül devreye giriyor."

"Kadınların şiddete uğramasına yol verecek her işlemin arkasındasınız"

Emir, "Hiç kimse mahkemelerin yerine geçemez ama burada asıl dikkat edilmesi gereken şudur: Söz konusu olan müftüler, Diyanet, siyasi iktidarla böylesine yakın olan kişiler olunca öncelikle bu soruşturmaların üstünün kapatıldığı gerçeğidir ve anca halk duyunca bir adım geri atılıyor ama yine de örgütlü şekilde diyorlar ki ‘Biz müftümüzü yedirmeyiz, iftiralara karşıyız.’ Siz, bunun iftira olduğunu nereden biliyorsunuz? Bu kişilerin çocuklara cinsel istismar yapmadığını nasıl söyleyebiliyorsunuz?" dedi. Mahkemelere siyasi baskılar yapıldığını belirterek, "Bunun üzerinden siyasi pozisyon almak ve 6284’ü hedef göstermek tam bir aymazlıktır ve hedef saptırmadır. Herkese düşen yargının bağımsız çalışması için destek vermektir. Biz, ‘Kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet politiktir’ dediğimizde bunu söylüyoruz. Politik tutumun gereği olarak her yerden 6284 düşmanlığı çıkartıyorsunuz ve hayallerinizdeki şeriat devletini kurmak üzere kadınların şiddete uğramasına yol verecek ve kadının arkasından devlet gücünü çekecek her türlü işlemin arkasındasınız" ifadesini kullandı.

"22 bin 104 lirayla yaşamaya çalışmaktan daha büyük bir felaket ne olabilir"

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine gelen zamlara tepki gösteren Emir, "2024 yılı, asgari ücretliler için tam bir sefalet yılı oldu. 22 bin lira asgari ücret veriyorlar ama bu ücreti artırmayacaklarını anlıyoruz. Sayın Bakan diyor ki, ‘Eğer 2025 yılında bir felaketle karşı karşıya kalırsak asgari ücreti artırmayı düşünebiliriz.’ 22 bin 104 lirayla yaşamaya çalışmaktan daha büyük bir felaket ne olabilir? Siz 22 bin 104 lira ile bir gün yaşayamıyorsunuz, asgari ücretli bir ay bununla geçinecek ve siz hala bunu düzeltmek için bir felaket olmasını bekleyeceksiniz, pes doğrusu" diye konuştu.

Emir, kamu bankalarının 2023 yılı reklam giderlerinin açıklandığını belirterek, "Kamu bankaları yandaş medyayı fonluyor, yandaş medya da sabahtan akşama kadar iktidarı pohpohluyor. İktidarın halk üzerindeki büyük zulmünü başarıymış gibi anlatmaya devam ediyor. Halkbank lider, 2022’de 1,1 milyar lira reklam vermiş yandaş medyaya, 2023 yılında 1,77 milyara çıkmış. Ziraat Bankası ikinci, Vakıflar Bankası üçüncü. 2 milyar lira reklam veriyorlarmış, 3,7 milyar liraya çıkmış 2023 yılında verdikleri reklam. Her şeyin sırrı burada. Vatandaşımız ‘acaba gerçekleri duyabilir miyim’ diye o kanalları açtığında bu paraların kefaretinin ödendiğini, onun karşılığında allama pullama operasyonunun yapıldığını göremiyor" ifadesini kullandı.

"‘Kırmızı kart’ eylemimiz giderek yaygınlaşıyor ve kitleselleşiyor"

Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde başlattığı "kırmızı kart" eylemine ilişkin açıklamalarını da eleştirdi. Erdoğan'ın bu eylemden rahatsız olduğunu ve kaygılandığını belirten Emir, özetle şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı ‘kırmızı kart’ eylemimizi beğenmemiş, dumura uğramış. Biz bundan çok memnunuz, belli ki rahatsız olmuş, zoruna gitmiş, kaygılanmış ve grup konuşmasının yarısını bu konuya ayırmış. Kendisine teşekkür ederiz çünkü bizim ‘kırmızı kart’ eylemimiz giderek yaygınlaşıyor ve kitleselleşiyor. Bilmeniz gereken tek şey, kitlesel eylemlerin en belirgin özelliği yapılabilecek en basit, en sade ve en minimum hareketin olmasıdır ve işte bu da bugünün Türkiye’sinde cebinden kırmızı kart çıkartmaktır. Biz bu kırmızı kartı sana çıkartıyoruz ve diyoruz ki, ‘Biz bu kırmızı kartı, yok saydığın, açlığa mahkum ettiğin emekliler için kaldırıyoruz. Biz bunu 22 bin 104 lira asgari ücreti reva gördüğün için kaldırıyoruz. Artık sandığı getir. Bu milletin sana dayanacak, bu işsizlik ve talana karşı koyacak bir günü bile kalmadı.'"

Anka Haber Ajansı