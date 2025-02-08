Chp'li Enginyurt: "Erdoğan Halüsinasyon Görüyor"

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "Sürekli eski Türkiye yeni Türkiye safsatasıyla tabanını kandırmaya çalışıyor. Taban kanıyor mu? Vallahi kanıyor. AKP Grup Başkanvekili Leyla Hanımefendi diyor ki, 'bizden önce traktör bile yoktu' diyor. Türk Traktör 1954 yılında, büyüklerimiz iyi hatırlarlar, temelini attı 1955 yılında ilk traktörü Türkiye’de satışa sundu. 'Bizden önce buzdolabı yoktu, televizyon yoktu' diyor. Hatta İstanbul’daki havalimanını biz yaptık diyor. Tokat’ta havalimanını 91 yılında Demi

Haber: Erkan Karaca

(ÇORUM) - CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "Sürekli eski Türkiye yeni Türkiye safsatasıyla tabanını kandırmaya çalışıyor. Taban kanıyor mu? Vallahi kanıyor. AKP Grup Başkanvekili Leyla Hanımefendi diyor ki, "bizden önce traktör bile yoktu" diyor. Türk Traktör 1954 yılında, büyüklerimiz iyi hatırlarlar, temelini attı 1955 yılında ilk traktörü Türkiye’de satışa sundu. "Bizden önce buzdolabı yoktu, televizyon yoktu" diyor. Hatta İstanbul’daki havalimanını biz yaptık diyor. Tokat’ta havalimanını 91 yılında Demirel açmış, yapmış "ben yaptım" diyor. Halüsinasyon görüyor. Eline veriyorlar yazılı bir metin nereye giderse gitsin söylüyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Çorum’da ziyaretlerde bulundu. Enginyurt, il binasında CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar ile basın toplantısı düzenledi.

"Şu anda Türkiye'nin borcunu 600 milyar dolara çıkarttı"

Cemal Enginyurt konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"İnsanın sorası geliyor, Çorum’a ne yaptınız, Samsun’a ne yaptınız, Ordu’ya ne yaptınız, Türkiye’ye ne yaptınız diye. Dün yine İstanbul kongresinde "Bizden önce ne yaptılar" diyor. "Eski Türkiye nasıldı bir düşünün" diyor. Eski Türkiye’de onun adını duyduğunda korkudan uykularını kaçıran sarı saçlı Mustafa Kemal Atatürk, 1926 yılında ilk Kırıkkale Elektrik Termik Santraliyle 46 fabrika kurdu. Ondan sonra İnönü geldi, onlarca fabrika kurdu. Ondan sonra gelen iktidarlar barajlar yaptı. Şeker fabrikaları, alkol, lastik, tekel fabrikaları, gübre fabrikaları, kağıt fabrikaları yani Türkiye bir baştan bir başa fabrikalarla donatıldı. Bunun Türkiye’sinde ise bütün fabrikalar 70 milyar dolara satıldı. İktidara geldiğinde eski Türkiye dediği Türkiye 155 milyar dolar iç dış borç bırakmıştı buna, şu an da 600 milyar dolara çıkarttı. Sürekli eski Türkiye yeni Türkiye safsatasıyla tabanını kandırmaya çalışıyor. Taban kanıyor mu, vallahi kanıyor. AKP Grup Başkanvekili Leyla Hanımefendi diyor ki, "bizden önce traktör bile yoktu" diyor. Türk Traktör 1954 yılında, büyüklerimiz iyi hatırlarlar, temelini attı 1955 yılında ilk traktörü Türkiye’de satışa sundu. "Bizden önce buzdolabı yoktu, televizyon yoktu" diyor. Hatta İstanbul’daki hava limanını biz yaptık diyor. Yıktığı hava limanı var ya, onu da biz yaptık diyor. Aydın da havalimanı yok. Ben yaptım diyor. Tokat’ta hava limanı 91 yılında Demirel açmış yapmış ben yaptım diyor. Halüsinasyon görüyor. Eline veriyorlar yazılı bir metin nereye giderse gitsin söylüyor.

"Recep Tayyip Erdoğan hiç sokağa çıkmıyor"

Altın hesabı yapmayın diyor. "Emekliye altın hesabı yaptırıyorlar diyor bırakın siz dolar hesabı yapın" diyor. E dolar hesabı da yapıyor emekli işin içinden çıkamıyor. Şu an en düşük emekli maaşı 14 bin 500 lira 400 dolar ediyor. 400 dolara Ankara’da bir otelde bir emekli eşiyle birlikte 1 gece kalamaz. Madem yapmadık altın hesabı. 4 kişi bir döner yemeye gitseniz 3 bin 500 lira hesap. Ama Recep Tayyip Erdoğan bunları bilmiyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan sokağa hiç çıkmıyor.

Manda yoğurdu ile kestane balı yiyen, 13 tane uçağı olan yediği önünde yemediği arkasında olan sarayın günlük masrafı 35 milyon lira olan Recep Tayyip Erdoğan, benim halkımı diyor enflasyona ezdirmedim. Nasıl ezdirmedin? Çorum’un gençleri nerede? Nerede Çorum’un gençleri? Çorum’da ne yaptın sen 23 yıldır? Fabrika mı yaptın üretim tesisi mi yaptın? Tarımı mı geliştirdin? Samanı ithal eder hale geldik. Hayvanı ithal ediyorsun. Üretileni batırıyorsun. Pancar Pankobirliği sattın. Millete pancarda kota uygulatıyorsun. Pancar üreticisini batırdın. Buğday üreticisini batırdın. Yani milletini soymak için her şeyi yapmaya çalışan bir iktidar var ve bu iktidar dönüyor hiçbir şey olmamış gibi sadece CHP ile uğraşıyor. Sadece Ekrem İmamoğlu ile uğraşarak gününü geçirmeye çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi’ni bölmeye parçalamaya çalışıyor. Fitne sokmaya çalışıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kimyası ve psikolojisinin bozulduğunu belirten Enginyurt, “Artık korku dağları sardı. Gideceğini görüyor. Ülke de birinci parti Cumhuriyet Halk Partisi olmuş, onun genel başkanına ağza alınmayacak şekilde konuşuyor. 16 milyonun İstanbul Belediye Başkanına Ekrem diyor. Biz buna Recep desek bozuluyor. Veya biz buna AKP Genel Başkanı olarak bir söz söylesek cumhurbaşkanına hakaretten mahkemeye veriyor" dedi.

"Bir kere de Trump'a "Gazze'yi sana yedirmeyiz" de"

Enginyurt, bir gazetecinin 'Gazze İle ilgili ABD Başkanı Trump’ın açıklaması oldu bununla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hala bir açıklama yapmadı. Ne diyeceksiniz" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bilal Erdoğan diye bir çocuk, "Galata Köprüsü’nü kapattı. Ayasofya’yı açtık Emevi Camisi’ni özgürleştirdik. Şimdi sıra Gazze’de, Kudüs’te" dedi. Biz heyecanla Gazze’yi Kudüs’ü beklerken Trump da dedi ki, "İşinize bakın oğlum Gazze’yi aldım" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Örgütü dün Galata Köprüsü’nde Filistin’e destek mitingi yapmak istedi. İstanbul Valisi Davut Gül dedi ki, burası toplantı ve miting alanı değildir. Bilal Erdoğan’a iki kere miting yaptıran İstanbul Valiliği Cumhuriyet Halk Partisi’ne Filistin’e destek mitingi için köprüyü vermedi ve Trump’ın bu sözüne de tam 48 saattir Recep Tayyip Erdoğan’dan ses çıkmadı. Ben Recep Tayyip Erdoğan’a bu vesile ile Çorum’dan sesleniyorum; ey CHP demeyi biliyorsun, ey Özgür Özel diyorsun, Ekrem diyerek bağırıyorsun, Allah’ını seviyorsan Erdoğan bir kere de Trump Gazze’yi sana yedirmeyiz de de, bütün Müslümanlar olarak seni alkışlayalım diyoruz."

Anka Haber Ajansı