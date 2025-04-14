Chp'li Erhan Adem'den Don Afeti Tepkisi: "Sayın Yumaklı, Bugünden Geçi Yok Afet Bölgesini İlan Edin"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Konya Ereğli Durlaz köyünde don afetinden etkilenen çiftçileri ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Burada tekrar TARSİM’in düzenlenmesi gerekiyor. Buradan acilen Tarım ve Orman Bakanlığı’nı uyarıyoruz. Sayın Yumaklı, acilen bugünden geçi yok afet bölgesini ilan edin artık" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Konya Ereğli Durlaz köyünde don afetinden etkilenen çiftçileri ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Burada tekrar TARSİM’in düzenlenmesi gerekiyor. Buradan acilen Tarım ve Orman Bakanlığı’nı uyarıyoruz. Sayın Yumaklı, acilen bugünden geçi yok afet bölgesini ilan edin artık" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Konya'nın Ereğli ilçesinde Durlaz köyünde, bahçeleri zirai dondan etkilenen vatandaşların sıkıntıları dinledi.

Vatandaşlar, şunları söyledi:

"Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi bizim muhitimizde de büyük bir felaket oldu, don felaketi. Yılların verdiği emeği boşa götürdük bu sene. Biz bu seneyi geçtik ama gelecek senenin ürünlerini de alamayacağız."

"Hep masraf ediyoruz"

"Bir de bizi sulama birlikleri çok sıkıştırıyor. Sulama ücretlerini peşin istiyor. Sulama ücretleri hem fazla hem de peşin istiyorlar. Daha biz bir şey almadık ki, hep masraf ediyoruz."

"Ödeme biçimlendirmesi değişmeli"

"Ödeme biçimlendirmesi değişmeli yani bu şekliyle çiftçiye hiçbir faydası yok"

"Hiç kimse bize borç vermiyor"

"Zaten biz geçen seneden borçluyuz. Sulama birliklerine su parasını peşin istiyorlar, meyve yok. Biz nereden alacağız? Borç alacak olursak, hiç kimse bize borç vermiyor, krediyi vermiyor. Biz nereden alıp, nereden vereceğiz? Bu vatandaş için su parası veriyoruz. Evet ben para kazanıyorum, vatandaş da karnını doyuruyor."

"Ereğli’nin geliri; bu kiraz, vişneye bağlı"

"Bizim burası beyaz kirazın tam başkenti. Bizim Ereğli’nin yüzde geliri; bu kiraz, vişneye bağlı, gerçekten diyorum. Kışın talebeler okuyorsa, yazın buradan para kazanarak okuyorlar."

"Çiftçinin zararı bir şekilde tanzim edilmeli"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan günlerdir konuya ilişkin haber beklediklerini vurgulayan CHP'li Erhan Adem, şunları kaydetti:

"Bakın burada çiftçi mağdur. Türkiye’nin her yerinde, doğusundan batısına kadar birçok ilde felaketler yaşandı. Don felaketi yaşandı. Hala bir açıklama yok fakat afet bölgeleri ilan edilmeli. Bu çiftçinin zararı bir şekilde tanzim edilmeli. Bakın, Tarım Kredi Kooperatifi’ne borcu var, Ziraat Bankasına borcu var. Bunların faizsiz olarak ödenmesi gerekir. Çiftçimizin de söylediği gibi, bu ağaçların bakımının yapılması için de ekstra bir paraya ihtiyaç var. Adam üretim yapamadığı zaman, parayı nereden bulacak? Ekstra, tekrar bir kredi verilmesi gerekir. Tarım Kredi’ye borçları var, mutlaka gelecek yıl hasat zamanına ertelenmesi gerekir. Ziraat Bankasına ve diğer kamu bankalarına ayrıca özel bankalara da var. Bunların faizlerinin silinip kesinlikle gelecek sene hasat dönemine ertelenmesi gerekir. Burada işlem yaparken verimden yüzde 40 muafiyetini koruyor üzerine, başka şeyler koyuyor yüzde 40’ını eksiltiyor, yüzde 60 üzerinden bir planlama yapıyor. Yüksek bölgelerde, don olayından yüzde 20’si çiçek açmamışsa burada TARSİM’den yararlanamıyor.

"TARSİM ücretleri çok yüksek"

TARSİM ücretleri, sigorta yaptırma ücretleri çok yüksek, çiftçi bundan kaçınıyor ve verilen paranın da TARSİM’den istediği parayı alamadığı için de TARSİM yaptırmıyor. Burada tekrar TARSİM’in düzenlenmesi gerekiyor. Buradan acilen Tarım ve Orman Bakanlığı’nı uyarıyoruz. Sayın Yumaklı, acilen bugünden geçi yok afet bölgesini ilan edin artık.

"Türkiye’de bu yıl meyve problem"

Türkiye’de bu yıl meyve problem. Tüketici de ulaşmakta problemler yaşayacak, planlamanın da yapılması gerekiyor ama Sayın Tarım ve Orman Bakanı hala uyumakla meşgul. Bugünden tezi yok, afet bölgelerini ilan edin. Açıklamanızı yapın, çiftçiyi de dertten kurtarın."

Anka Haber Ajansı