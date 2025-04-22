Chp'li Erol: "Atama Bekleyen Öğretmenlerin Feryadına Kulak Verin"

Chp'li Erol: "Atama Bekleyen Öğretmenlerin Feryadına Kulak Verin"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, iktidara "Atama bekleyen öğretmenlerin feryadına kulak verin. Gençlerin umutlarına seyirci kalmak, sadece bireysel değil, toplumsal bir adaletsizliktir. Gençlerimizin umudu olun" çağrısı yaptı.

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, iktidara "Atama bekleyen öğretmenlerin feryadına kulak verin. Gençlerin umutlarına seyirci kalmak, sadece bireysel değil, toplumsal bir adaletsizliktir. Gençlerimizin umudu olun" çağrısı yaptı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, atama bekleyen öğretmenlere ilişkin aeçıklama yaptı. "Gençlerin umutlarını görmezden gelen bu sessizlik artık son bulmalı" diyen Erol, öğretmen atamalarındaki yetersizlik ve plansız eğitim politikalarının, gençlerin hayallerini kararttığını belirtti. Özellikle kontrolsüz şekilde açılan eğitim fakülteleri ve artırılan kontenjanların, sorunun temel sebepleri arasında yer aldığını vurguladı.

"Atanamayan öğretmenler bir sayıdan ibaret değil"

Atanamayan öğretmenlerin yalnızca istatistik değil Türkiye’nin geleceğine yön verecek nitelikli bireyler olduğunu dile getiren Erol, "Bu gençlerimiz, yıllarını eğitim alarak geçirmiş, bu ülkeye hizmet etmek isteyen idealist öğretmen adaylarıdır. Onlara sırt çevirmek, yalnızca bireyleri değil, ülkemizin geleceğini görmezden gelmektir" dedi.

"Eğitimde fırsat eşitliği, öğretmenle başlar"

Erol, öğretmen açığının özellikle kırsal bölgelerde ciddi boyutlara ulaştığını hatırlatarak, atama bekleyen öğretmenlerin bu boşluğu doldurmaya hazır olduğunu belirtti. Eğitimin niteliğinin yalnızca müfredatla değil, öğretmen kadrolarının güçlendirilmesiyle sağlanabileceğinin altını çizen Erol, genç öğretmen adaylarının görev aşkıyla Türkiye’nin dört bir yanında çalışmaya hazır olduğunu belirterek iktidara şu çağrıyı yaptı:

"Devletin görevi, bu genç potansiyeli değerlendirmektir. Atama bekleyen öğretmenlerin feryadına kulak verin. Gençlerin umutlarına seyirci kalmak, sadece bireysel değil, toplumsal bir adaletsizliktir. Gençlerimizin umudu olun"

Anka Haber Ajansı

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