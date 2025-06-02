Chp'li Erol: "elazığ’ı Depreme Hazırlamak İçin Artık Birlikte Hareket Etme Zamanı Geldi”

Chp'li Erol: "elazığ’ı Depreme Hazırlamak İçin Artık Birlikte Hareket Etme Zamanı Geldi”

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Bingöl'de meydana gelebilecek olası büyük bir depremin Elazığ için tehdit oluşturduğunu belirterek, "Bugün atmadığımız her adım, yarın telafisi mümkün olmayan acılara dönüşebilir. Elazığ’ı depreme hazırlamak için artık birlikte hareket etme zamanı geldi” dedi.

(ANKARA)- CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Bingöl'de meydana gelebilecek olası büyük bir depremin Elazığ için tehdit oluşturduğunu belirterek, "Bugün atmadığımız her adım, yarın telafisi mümkün olmayan acılara dönüşebilir. Elazığ’ı depreme hazırlamak için artık birlikte hareket etme zamanı geldi” dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Bingöl’de meydana gelebilecek olası büyük bir depremin Elazığ'a etkilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. “Bu çağrımız bir uyarı değil, bir sorumluluk çağrısıdır” diyen Erol, “Elazığ özellikle Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçeleri, Bingöl’de yaşanabilecek bir depremin etkisini en derinden hissedecek bölgeler arasında yer alıyor. Bu gerçek karşısında artık kaçacak yer yok. Daha önce defalarca sesimizi duyurmaya çalıştık, ancak ne yazık ki yeterince karşılık bulamadık” dedi.

“Şimdi son kez, geç olmadan Valimizin başkanlığında, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, Ticaret ve Sanayi Odası ile STK temsilcilerimizin katılımıyla acilen ‘Deprem ve Afet Risk Planlama Toplantısı’ yapılması şarttır” diyen Erol, “Bu toplantı sadece bir rutin işlem değil, Elazığ’ın geleceğini şekillendirecek kritik bir dönüm noktasıdır. Bizler bu şehirde yaşıyoruz, sevdiklerimiz bu şehirde. Bugün atmadığımız her adım, yarın telafisi mümkün olmayan acılara dönüşebilir. Elazığ’ı depreme hazırlamak için artık birlikte hareket etme zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Erol, “Unutmayalım ki bugün alacağımız kararlar, yarın kurtaracağımız hayatların teminatıdır. Elazığ için birlikte, kararlılıkla çalışmalı ve en kısa sürede somut adımlar atmalıyız” dedi.

Anka Haber Ajansı

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