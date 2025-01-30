Chp'li Erol: "Suat Toktaş’ın Tutuklanması, Basın Özgürlüğüne Vurulmuş Bir Darbedir"

Chp'li Erol: "Suat Toktaş’ın Tutuklanması, Basın Özgürlüğüne Vurulmuş Bir Darbedir"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasına ilişkin olarak, "Bugün Halk TV Ankara binasında, gözaltına alınıp serbest bırakılan gazeteci dostum Serhan Asker’i ziyaret ettim. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın tutuklanması, basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbedir. CHP olarak, gazetecilerin özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Basın emekçilerinin yanında olmaya, her platformda bu hukuksuzlukları dile getirmeye kararlıyız. Özgür basın susturulamaz

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasına ilişkin olarak, "Bugün Halk TV Ankara binasında, gözaltına alınıp serbest bırakılan gazeteci dostum Serhan Asker’i ziyaret ettim. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın tutuklanması, basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbedir. CHP olarak, gazetecilerin özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Basın emekçilerinin yanında olmaya, her platformda bu hukuksuzlukları dile getirmeye kararlıyız. Özgür basın susturulamaz. Gazetecilik suç değildir" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Halk TV Ankara bürosunu ziyaret ederek destek açıklamasında bulundu. CHP'li Erol şunları kaydetti:

"Basın özgürlüğü demokrasinin temelidir. Bugün Halk TV Ankara binasında, gözaltına alınıp serbest bırakılan gazeteci dostum Serhan Asker’i ziyaret ettim. Özgür basın susturulamaz. Biliyoruz ki gazeteciler üzerindeki baskılar her geçen gün artıyor. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın tutuklanması, basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbedir.

"Özgür basın susturulamaz"

Gazeteciler, halkın haber alma hakkını savunurken bedel ödememeli, tehdit altında olmamalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, gazetecilerin özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Basın emekçilerinin yanında olmaya, her platformda bu hukuksuzlukları dile getirmeye kararlıyız. Özgür basın susturulamaz! Gazetecilik suç değildir."

Anka Haber Ajansı

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