Chp'li Erol'dan Asgari Ücret Tepkisi: "Siyaset Halkın Sorunlarını Çözmüyorsa Acil Erken Seçim Şart Olur"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, asgari ücrete yapılan artışı eleştirerek "Siyaset halkın sorunlarını çözmüyorsa hatta bu sorunların üzerine yenilerini ekliyorsa orada acil erken seçim şart olur" dedi.

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, asgari ücrete yapılan artışı eleştirerek "Siyaset halkın sorunlarını çözmüyorsa hatta bu sorunların üzerine yenilerini ekliyorsa orada acil erken seçim şart olur" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. İktidarların varlık nedenin halkın refahını arttırarak yurttaşların ekonomik ve sosyal koruma sağlamak olduğunu vurgulayan Erol, şunları kaydetti:

"AKP iktidarı TÜİK’in gerçek dışı enflasyon rakamlarının dahi altında kalan bir artışla asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirledi. AB ülkelerinde toplam çalışanların yalnızca yüzde 7’si asgari ücretli iken bizde çalışanların neredeyse üçte ikisi asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücreti genel ücret haline getiren, milyonlarca çalışanı 31 Aralık 2025’e kadar 22 bin 104 lira ile yaşamaya mahkum eden, güvencesiz, sosyal ücretsiz, örgütsüz çalışma düzeninin yıkılması su ve ekmek kadar elzemdir. Unutulmamalıdır ki iktidarların varlık nedeni halkın refahını arttırmak, toplumdaki eşitsizlikleri gidermek, yurttaşlarına ekonomik ve sosyal koruma sağlamaktır. Siyaset halkın sorunlarını çözmüyorsa hatta bu sorunların üzerine yenilerini ekliyorsa orada acil erken seçim şart olur.”

Anka Haber Ajansı