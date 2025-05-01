Chp'li Ertuğrul'dan "Çakarlı Araç" Tepkisi: "Vatandaşın Yolu Çukurlu, Şeyhin Yolu Çakarlı"

Chp'li Ertuğrul'dan "Çakarlı Araç" Tepkisi: "Vatandaşın Yolu Çukurlu, Şeyhin Yolu Çakarlı"

CHP'li Eylem Ertuğ Ertuğrul, Beşiktaş’ta motokuryeyle tartışan çakarlı aracın kime ve hangi gerekçeyle tahsis edildiğini Meclis gündemine taşıdı.

(ZONGULDAK) -CHP'li Eylem Ertuğ Ertuğrul, Beşiktaş’ta motokuryeyle tartışan çakarlı aracın kime ve hangi gerekçeyle tahsis edildiğini Meclis gündemine taşıdı.

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, İstanbul Beşiktaş’ta bir motokurye ile lüks çakarlı bir araç sürücüsü arasında yaşanan tartışmanın ardından, aracın "tahsisli" olduğu yönündeki iddialara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

Sosyal medyada gündem olan ve basına yansıyan görüntülerde, tartışmanın yaşandığı çakarlı aracın daha önce Menzil cemaatiyle bağlantılı kişiler tarafından da kullanıldığının görüldüğünü belirten Ertuğrul, "Bu zatın hangi vasfı nedeniyle tahsisli araç kullandığı belli değil. Devlet kimlerin yolunu açıyor, kimlerin çakarını parlatıyor?" dedi.

Kamusal hizmet yerine bazı dini çevrelere ayrıcalık tanındığını öne süren Ertuğrul, "Bu ülkede vatandaşın yolu çukurlu, şeyhin yolu çakarlı. Anlaşılan o ki VIP öncelik kamusal değil, mistik hizmetlere tanınıyor," ifadelerini kullandı.

Ertuğrul, konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yanıtlanmak üzere şu soruları TBMM gündemine taşıdı:

Söz konusu araç kim ya da hangi kurum adına tahsis edilmiştir?

Tahsis gerekçesi nedir?

Aracın çakar izni hangi makama dayanmaktadır?

Bu araç daha önce Menzil şeyhine de tahsis edilmiş midir?

Dini cemaat veya tarikat bağlantılı kişilere devlet envanterinden araç tahsis edilmekte midir?

Milletvekili Ertuğrul, "Kurduğunuz bu çarkın hesabını soracağız," diyerek açıklamasını tamamladı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'e 'Not' Yanıtı: İletişim Başkanlığımız Tüm Kamu Otoritelerine Bilgi Verir
Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'e 'Not' Yanıtı: İletişim Başkanlığımız Tüm Kamu Otoritelerine Bilgi Verir
Tbmm Genel Kurulu… Chp’li Gülcan Kış:
Tbmm Genel Kurulu… Chp’li Gülcan Kış:
Chp'li Akdoğan: Tüm Derdiniz, Cumhurbaşkanının Bugün Söylediği Gibi, Oturulan Konforlu Koltukların Korunması
Chp'li Akdoğan: Tüm Derdiniz, Cumhurbaşkanının Bugün Söylediği Gibi, Oturulan Konforlu Koltukların Korunması
Chp'nin Başakşehir Mitingi... Sibel Suiçmez: "Kanal İstanbul'a Karşıyız, Karşı Olmaya Devam Edeceğiz"
Chp'nin Başakşehir Mitingi... Sibel Suiçmez: "Kanal İstanbul'a Karşıyız, Karşı Olmaya Devam Edeceğiz"
Chp'nin Başakşehir Mitingi... Aylin Nazlıaka: "Her Geçen Gün Adımlarımıza Yeni Adımlar Katılıyor"
Chp'nin Başakşehir Mitingi... Aylin Nazlıaka: "Her Geçen Gün Adımlarımıza Yeni Adımlar Katılıyor"
Chp'nin Başakşehir Mitinginde İmamoğlu'nun Mesajı Okundu: Beton Kanal'a İstanbul'u Teslim Etmeyeceğiz
Chp'nin Başakşehir Mitinginde İmamoğlu'nun Mesajı Okundu: Beton Kanal'a İstanbul'u Teslim Etmeyeceğiz
Chp'li Sarıbal: Bütün Tarım Alanları İçin Zorunlu Tarım Sigorta Sistemi Bir An Önce Hayata Geçirilmelidir
Chp'li Sarıbal: Bütün Tarım Alanları İçin Zorunlu Tarım Sigorta Sistemi Bir An Önce Hayata Geçirilmelidir