Chp'li Evrim Karakoz: "Aydınlı Çiftçiyi Mağdur Eden Sulama Kararı Gözden Geçirilmeli"

Aydın Donduran’da çiftçilerle bir araya gelen CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, "Çiftçilerimizin ortak talebi şu; 2025 sulama politikalarına yönelik tekrar toplantı yapılsın. Alınan kararlar bir an önce gözden geçirilsin. Özellikle bu yüzde 50 uygulaması derhal kaldırılsın. Suda adaletli bir dağıtım yapılması için gerekli bütün önlemler alınsın” dedi.

Haber: Özgür Dedeoluk

(AYDIN) - Aydın Donduran’da çiftçilerle bir araya gelen CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, "Çiftçilerimizin ortak talebi şu; 2025 sulama politikalarına yönelik tekrar toplantı yapılsın. Alınan kararlar bir an önce gözden geçirilsin. Özellikle bu yüzde 50 uygulaması derhal kaldırılsın. Suda adaletli bir dağıtım yapılması için gerekli bütün önlemler alınsın” dedi.

Aydın’da Valilik kararı ile 2025 yılında tarım alanlarının yarısına su verilemeyeceği bildirilmiş ve çiftçilerin yüzde 50 oranında kuru tarım yapmaları istenmişti. Aydınlı çiftçilerin itirazları ve Ziraat Odalarının DSİ yetkilileriyle yaptıkları görüşmelere rağmen henüz üreticiyi mağdur edecek bu karardan dönülmedi.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Aydın İl Sekreteri Kaan Erçetin ve CHP Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy ile Yenipazar Donduran Mahallesini ziyaret ederek, mahalle muhtarı Ali Kara ve Yenipazarlı üreticilerle bir araya geldi.

Karakoz, çiftçilerle yaptığı açıklamada, hükümete ve DSİ yetkililerine çağrı yaparak, 2025 tarımsal sulama politikalarının tekrar gözden geçirilmesini, yüzde 50 uygulamasının kaldırılmasını, planlı ve adaletli bir su dağıtımının yapılmasını istedi.

“Suda adaletli bir dağıtım yapılması için gerekli bütün önlemler alınsın”

Daha önce Bozdoğan’da Kemer Barajı üzerinden sulama konusunda yetkililere çağrı yapan Karakoz, bu sefer de Donduran Menderes Köprüsü üzerinden seslenerek, "Bu sene sulama ile alakalı alınan kararlardan dolayı çiftçilerimiz gerçekten zor durumda. Aydın’daki hemen hemen bütün çiftçilerimizin ortak talebi şu; 2025 sulama politikalarına yönelik tekrar toplantı yapılsın. Alınan kararlar bir an önce gözden geçirilsin. Özellikle bu yüzde 50 uygulaması derhal kaldırılsın. Suda adaletli bir dağıtım yapılması için gerekli bütün önlemler alınsın" dedi.

“Eekim dikim zamanı başladı, biran önce karar verilmeli”

Ekim dikim zamanının başladığını ve sulama ile ilgili bir an önce adım atılması gerektiğini belirten Karakoz, "Özellikle ifade etmek istediğimiz şey şu; ekim dikim zamanı başladı. Sulama konusunda bu kararlar bir an önce alınsın. Çiftçimiz ne yapacağını bilsin. Çiftçilerimizin mağdur olmaması için özellikle bu yüzde 50’nin kaldırılması lazım" diye konuştu.

Karakoz, açıklamasında sulama konusunda alınacak olumlu kararlara rağmen kuraklık ve susuzluk nedeniyle mağduriyet yaşayacak çiftçiler için de bölge bölge afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini belirterek, “Çiftçilerimizin zararlarının karşılanması, çiftçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi lazım" dedi.

Anka Haber Ajansı