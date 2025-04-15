Chp’li Gaytancıoğlu: “Çiftçinin Alın Terinin Karşılığı Donmasın”

27. dönem CHP Edirne Milletvekili, Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Gaytancıoğlu, ülke genelinde yaşanan zirai dondan dolayı bir çok çiftçinin büyük zarara uğradığını söyledi. Gaytancıoğlu, “Çiftçinin zararlarının karşılanması bize de gıdanın ucuza gelmesi lazım. Çünkü gıda enflasyonu yaşayan bir ülkeyiz. Çok ciddi gıda enflasyonuyla karşı karşıyayız. Çiftçinin alın terinin karşılığı donmasın” dedi.

(EDİRNE) - 27. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili, Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Gaytancıoğlu, ülke genelinde yaşanan zirai dondan dolayı birçok çiftçinin büyük zarara uğradığını söyledi. Gaytancıoğlu, "Çiftçinin zararlarının karşılanması bize de gıdanın ucuza gelmesi lazım. Çünkü gıda enflasyonu yaşayan bir ülkeyiz. Çok ciddi gıda enflasyonuyla karşı karşıyayız. Çiftçinin alın terinin karşılığı donmasın" dedi.

Gaytancıoğlu, zirai dondan dolayı çiftçilerin üretimde verim kaybı yaşayacağını, üreticinin desteklenmesi gerektiğini, ürünlerdeki verim kaybından dolayı ülkede gıda enflasyonu yaşanacağını belirtti.

27. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, zira dondan dolayı birçok çiftçinin büyük zarara uğradığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye şu anda dondu, 2 günden beri Malatya’da ki kayısı bahçeleri, Karadeniz’deki fındık bahçeleri, Karaman’daki elma bahçeleri ve bazı yerlerdeki, Trakya’da da bazı yerlerde var ve Manisa’daki üzüm bahçeleri dondu. Hatta Konya’da, Yozgat’ta erken ekim yapılan şeker pancarında da don olduğu söyleniyor. Tarladaki ürünler donduğu için çiftçinin geliri de donmuş oldu. Bu zararın kapatılması lazım. Diyecekler ki, ‘Sigorta var, çiftçi sigorta yaptırsaydı.’ Peki çiftçinin parası var mı sigorta yaptırmaya? Deniyor ki, ‘TARSİM destekli sigortalar var. Yarısını çiftçi yarısını devlet ödüyor.’ Ama çiftçi yarısını dahi bulamıyor ki. Bu nedenle doğal afet ve sigorta fonundan çiftçinin bu zararlarının karşılanması lazım. Çünkü çiftçinin üretmesi lazım. Üretimde devamlılık olması lazım. Üretimdeki devamlılığı bu seneki afetle karşılaşan çiftçi nasıl yapsın? Dolayısıyla çiftçinin zararlarının karşılanması bize de gıdanın ucuza gelmesi lazım. Çünkü gıda enflasyonu yaşayan bir ülkeyiz. Çok ciddi gıda enflasyonuyla karşı karşıyayız. Çiftçinin alın terinin karşılığı donmasın.”

Anka Haber Ajansı