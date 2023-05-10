Chp'li Genç Milletvekili Adaylarının Oynadığı Reklam Filmi Yayınlandı

Chp'li Genç Milletvekili Adaylarının Oynadığı Reklam Filmi Yayınlandı

CHP İstanbul Gençlik Kolları, seçim çalışmaları kapsamında genç milletvekilleri adaylarının oynadığı reklam filmi yayınladı. Genç milletvekili adayları, "Bu seçimde biz de varız" diyerek oy istedi.

CHP İstanbul Gençlik Kolları, seçim çalışmaları kapsamında genç milletvekilleri adaylarının oynadığı reklam filmi yayınladı. Genç milletvekili adayları, "Bu seçimde biz de varız" diyerek oy istedi.

CHP İstanbul Gençlik Kolları, seçim çalışmaları kapsamında genç milletvekilleri adaylarının oynadığı bir reklam filmi yayınladı. Filmde, "Bu seçimde biz de varız. Sizin gibi gençlerin de adayı olmaya adayız" diyen genç milletvekili adayları, "Hayallerimiz, umutlarımız aynı" temasıyla oylara talip oldu.

Öte yandan, genç milletvekili adayları reklam filminin sonunda herkese sandığa gidin çağrısı yaptı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Bahçeli: "Trabzon Kültüründen Nasibini Almamış Şahsın Neden Olduğu Olaylar Bayağı Bir Provokasyondur"
Bahçeli: "Trabzon Kültüründen Nasibini Almamış Şahsın Neden Olduğu Olaylar Bayağı Bir Provokasyondur"
Kılıçdaroğlu’nun Eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun Ağabeyi Hüseyin Özdağ, Eskişehir’de Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kılıçdaroğlu’nun Eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun Ağabeyi Hüseyin Özdağ, Eskişehir’de Son Yolculuğuna Uğurlandı
Chp Rize Milletvekili Adayı Köksal Toptan: "Çaykur’u Çiftlik Gibi Kullandıklarını Biliyoruz"
Chp Rize Milletvekili Adayı Köksal Toptan: "Çaykur’u Çiftlik Gibi Kullandıklarını Biliyoruz"
Veli Ağbaba, Down Sendromlu Depremzede Çocukları Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ İle Buluşturdu
Veli Ağbaba, Down Sendromlu Depremzede Çocukları Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ İle Buluşturdu
Bursalı Kadın Esnaf: "Böyle Feraceliyiz Diye Sanmayın Ki... Eşim İyi Partili, Ben Chp'liyim, Atatürkçüyüm"
Bursalı Kadın Esnaf: "Böyle Feraceliyiz Diye Sanmayın Ki... Eşim İyi Partili, Ben Chp'liyim, Atatürkçüyüm"
Akşener’den Selvi Kılıçdaroğlu’na Taziye Mesajı
Akşener’den Selvi Kılıçdaroğlu’na Taziye Mesajı
Chp İzmir’den “İktidar Yürüyüşü"
Chp İzmir’den “İktidar Yürüyüşü"