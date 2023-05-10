Chp'li Genç Milletvekili Adaylarının Oynadığı Reklam Filmi Yayınlandı

CHP İstanbul Gençlik Kolları, seçim çalışmaları kapsamında genç milletvekilleri adaylarının oynadığı reklam filmi yayınladı. Genç milletvekili adayları, "Bu seçimde biz de varız" diyerek oy istedi.

CHP İstanbul Gençlik Kolları, seçim çalışmaları kapsamında genç milletvekilleri adaylarının oynadığı reklam filmi yayınladı. Genç milletvekili adayları, "Bu seçimde biz de varız" diyerek oy istedi.

CHP İstanbul Gençlik Kolları, seçim çalışmaları kapsamında genç milletvekilleri adaylarının oynadığı bir reklam filmi yayınladı. Filmde, "Bu seçimde biz de varız. Sizin gibi gençlerin de adayı olmaya adayız" diyen genç milletvekili adayları, "Hayallerimiz, umutlarımız aynı" temasıyla oylara talip oldu.

Öte yandan, genç milletvekili adayları reklam filminin sonunda herkese sandığa gidin çağrısı yaptı.

Anka Haber Ajansı