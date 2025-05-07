Chp’li Gençler “Üç Fidan” İçin Dolmabahçe’ye Yürüdü..."Bundan Sonra Mücadelemizin Adı 'Korkma' Olacak"

CHP İstanbul Gençlik Kolları, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı, idam edilmelerinin 53'üncü yılında, Taksim’den Dolmabahçe’ye gerçekleştirdikleri "Tam Bağımsız Türkiye İçin Mustafa Kemal Yürüyüşü" ile andı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de katıldığı yürüyüşün ardından yapılan açıklamada, “Bağımsızlık mücadelesinin 3 fidanı, tam bağımsız Türkiye diye haykırdıkları için darağacına sürüldüler. Bizler bugün, o mücadelenin varisleriyiz. Bu rayından çıkmış

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Vedat BAYRAKTAR

(İSTANBUL)- CHP İstanbul Gençlik Kolları, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı, idam edilmelerinin 53'üncü yılında, Taksim’den Dolmabahçe’ye gerçekleştirdikleri "Tam Bağımsız Türkiye İçin Mustafa Kemal Yürüyüşü" ile andı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de katıldığı yürüyüşün ardından yapılan açıklamada, “Bağımsızlık mücadelesinin 3 fidanı, tam bağımsız Türkiye diye haykırdıkları için darağacına sürüldüler. Bizler bugün, o mücadelenin varisleriyiz. Bu rayından çıkmış düzene karşı sokaklardayız. Türkiye, Batı’dan onay alarak, kendi iç demokrasisine darbe indirilen bir ülke olamaz, olmayacak. Buna izin vermeyeceğiz” denildi.

CHP İstanbul Gençlik Kolları, 53 yıl önce 6 Mayıs’ta idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan anısına, "Tam Bağımsız Türkiye İçin Mustafa Kemal Yürüyüşü" gerçekleştirdi. Taksim’de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplanan CHP’li gençler, “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek”, “Mahir, Hüseyin, Ulaş. kurtuluşa kadar savaş”, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Devrim şehitleri ölümsüzdür” sloganları atarak Dolmabahçe’ye yürüdü.

Yürüyüşe katılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP İstanbul Kadın Kolları İl Başkanı Hatice Selli Dursun, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ve CHP İstanbul il başkan yardımcıları Dolmabahçe Sarayı önünden denize karanfil bıraktı. Ardından sarayın yanında bulunan alanda basın açıklaması okundu. CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara tarafından okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu yola ‘Korkma’ diyerek çıktık, bundan sonra da mücadelemizin adı "Korkma" olacak"

“53 yıl önce bugün, bağımsızlık mücadelesinin 3 fidanı, tam bağımsız Türkiye diye haykırdıkları için darağacına sürüldüler. Hayatlarını tam bağımsız Türkiye hedefine adadılar. Bizler bugün, o mücadelenin, o hedefin ve Deniz’lerin varisleriyiz. Bu rayından çıkmış düzene karşı sokaklardayız.

1968’de Deniz’lerin elinde yükselen tam bağımsızlık mücadelesi Samsun’dan Anıtkanir’e uzanan ‘Tam Bağımsız Türkiye İçin Mustafa Kemal Yürüyüşü’ ile güç kazanmıştır, tarihe yazılmıştır. Biz de bugün onların izinden tam bağımsız Türkiye için yürüyoruz. Buna hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Çünkü biliyoruz ki, 6’ncı filonun hayaleti bugün başsavcılıklarda, yargı mercilerinde, saraylarda geziyor. O gün bağımsızlık mücadelesi verenleri darağacına gönderenler bugün farklı maskelerle karşımızdalar. Belediye Başkanlarını, bürokratları, akademisyenleri, öğrencileri tutsak ettiler.

Türkiye, Batı’dan onay alarak, kendi iç demokrasisine darbe indirilen bir ülke olamaz, olmayacak. Buna izin vermeyeceğiz. Bu yola ‘Korkma’ diyerek çıktık, bundan sonra da mücadelemizin adı "Korkma" olacaktır. Meydanlarda, sokaklarda, kampüslerde mücadelemizi "korkma" diyerek büyüteceğiz.”

Aydın: "Bizler, tam bağımsız Türkiye diyoruz”

Açıklamanın ardından konuşma yapan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın şu ifadeleri kullandı:

“Her 6 Mayıs’ta olduğu gibi, bugün de bir aradayız. 53 yıl önce bizlere bırakılan mirası nesilden nesile aktarmaya devam ediyoruz. 53 yıl önce, 3 cesur yüreği dar ağacına gönderdiler, zannettiler ki bitecek. Ama bugün binlerce genç, o mirası korkmadan savunmak için burada. Bizler, tam bağımsız Türkiye diyoruz”

Anka Haber Ajansı