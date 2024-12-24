Chp'li Gezmiş, Maden Tahribatı Altındaki Köyde Halkla Bir Araya Geldi

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, yarattığı çevre tahribatıyla bölge halkının tepkisine neden olan maden ocağıyla ilgili olarak Çatalağaç Köyü'ne giderek incelemelerde bulundu.

(GİRESUN) - CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, yarattığı çevre tahribatıyla bölge halkının tepkisine neden olan maden ocağıyla ilgili olarak Çatalağaç Köyü'ne giderek incelemelerde bulundu.

CHP'li Gezmiş, Giresun’un Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç köyünde faaliyet gösteren AK Partili Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'e ait olan maden ocağının, bölgeye vermiş olduğu zararlar nedeniyle seslerini duyurma mücadelesi veren köy sakinleriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Yaklaşık 3 senedir maden şirketine karşı hukuk mücadelesi veren köylüler, yollarının maden şirketine ait ağır tonajlı kamyon ve iş makinalarıyla tahrip edildiğini, temiz su kaynakların maden atıklarıyla zehirlendiği, yaşam alanlarının tehdit altında olduğunu dile getirirken; Gezmiş, maden faaliyetlerinin bölgede vermiş olduğu zararları yerinde inceledi.

Gezmiş, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Bizler maden çıkarma faaliyetlerinin yasalara uygun, çevreye zarar vermeden, insanlarımızın yaşam alanlarını tehdit etmeden yürütülmesi gerektiğini savunuyoruz, bunun için mücadele ediyoruz. Madenler ülke ekonomisine ve istihdama elbette katkı sağlamaktadır, fakat bizim önceliğimiz insanımızın sağlığı, doğamızın korunmasıdır. Gerçekleştirdiğimiz bu ziyarette bölgede yaşayan yurttaşlarımızın sesine kulak verdik, şikayetlerini dinledik, gerekli notlarımızı aldık. TBMM’de ve gereken her platformda bu sorunları dile getirerek çözüm önerileri sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yörede yaşayan yurttaşlar, Gezmiş’in bölgeye gelerek sorunlarına ortak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, Çatalağaç Köyü Derneği yöneticilerinden Soner Aydın, "Sayın Vekilimiz Çatalağaç köylülerinin sorunlarını büyük bir dikkatle ve samimiyetle dinleyerek incelemelerde bulundu, notlarını aldı. Çatalağaç köyüne umut ışığı oldu. Bundan sonraki süreçte, problemlerimizi mecliste her fırsatta dile getireceğini, bizlerin yanında olacağını ve maden çıkmasına karşı olmadığını fakat bu tür köylüye zarar veren bir madencilik anlayışına karşı olduklarını ifade ettiler. Desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Anka Haber Ajansı